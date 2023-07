Kyrie Irving doa 40.000 dólares para idosa que enfrenta despejo

Kyrie Irvingjogador cujas decisões polêmicas lhe renderam inúmeras críticas nos últimos anos de torcedores, mídia e NBA em si, que chegou a sancioná-lo com uma suspensão de cinco jogos por seu apoio a um filme anti-semita, protagonizou um ato de caridade que poderia ajudar a lavar um pouco da imagem conflituosa que sempre o acompanha.

Agora veio à tona que o Dallas Mavericks O armador está ajudando uma mulher de 93 anos da Carolina do Sul ameaçada com um aviso de despejo e que pode perder sua casa. o assunto chegou Irving‘s ouvidos, que não hesitou em doar 40.000 dólares para a mulher para ajudá-la em sua batalha legal, de acordo com o Daily Mail US.

Josefina Wrightesse é o nome da idosa, residente de longa data da pitoresca Hilton Head Island, na Carolina do Sul, está sendo processada pelo Bailey Point Investment Group por supostamente bloquear a construção de um empreendimento de 147 residências ao lado de sua propriedade, um lote de cerca de 7.000 pés quadrados que foi colonizado por escravos fugitivos e permaneceu em sua família desde a Guerra Civil. Wright herdou a terra em 2012 de seu falecido marido.

Ele doou 38.000 dólares para as vítimas de um acidente de carro.

Kyrie Irving, nessa lavagem de imagens em que está imerso, fez de sua missão ajudar o máximo de pessoas que puder. No início deste ano, ele doou 38.000 dólares para as famílias de duas vítimas de um acidente de carro no norte do Texas. Ele não tornou público, mas as famílias ajudaram a falar sobre isso, e foi assim que transcendeu para o mundo da NBA.

“De repente, fiquei chocado. Eu vi Kyrie Irvingnome de e que ele havia doado 38.000 dólares. Eu imediatamente pesquisei o nome dele no Google”, disse Chandrashekhar Reddy Yedavelli. “Todo mundo tem dinheiro, mas ninguém tem coragem de doá-lo… Muito obrigada por ajudar a nós e nossa família”, acrescentou ela.

Pouco depois, soube-se que Irving também havia doado 65.000 dólares para outras causas para ajudar os menos afortunados.