Lamar Odom está considerando seriamente o trabalho de treinador principal de basquete na Alma Mater

Uma fonte familiarizada com a situação disse ao TMZ… Lamar recentemente teve uma conversa com o pessoal da Redemption Christian Academy em Troy, NY e foi presenteado com uma oferta para ser o treinador principal.

Fomos informados de que Lamar entrou em contato com a escola há cerca de um mês para perguntar sobre o atual treinador principal. Pouco depois, a conversa evoluiu para a escola perguntando se ele consideraria assumir o cargo de treinador principal no próximo ano letivo. Caso Lamar aceitasse, nos disseram que ele começaria em agosto e treinaria por 4 meses, durante a temporada.

A conexão de Lamar com a escola é pessoal … ele jogou sua última temporada no Redemption, onde foi nomeado Jogador Nacional do Ano pela Parade Magazine. Lamar teve média de 25 pontos, 17 rebotes, 12 assistências e 5 bloqueios no Redemption, e também foi nomeado um McDonald’s All-American e jogou no Magic Johnson Roundball Classic de 1997.