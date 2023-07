Lamar Odom inicia negócio de residência para idosos inspirado pela avó

Lamar Odom está expandindo seu portfólio de negócios … seu mais novo empreendimento visa encontrar uma vida acessível para idosos na Califórnia, e ele está creditando sua avó com a ajuda.

O gerente da ex-estrela da NBA disse ao TMZ … Lamar está em parceria com a Regency Palms Senior Living em Oxnard e Long Beach para iniciar o Odom Senior Care, que oferece cuidados acessíveis e luxuosos para idosos.

Dizem que a inspiração de Lamar é sua avó de 96 anos, Florença que agora mora sozinha no mesmo apartamento no Bronx que ela chamou de lar por incríveis 70 anos.

Ele decidiu entrar no negócio de vida sênior como uma forma de ajudar as pessoas depois de encontrar alguns obstáculos no início deste ano enquanto tentava encontrar um novo lar para a avó.