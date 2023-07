Lamar Odom se inspira em sua avó de 96 anos para ajudar os menos privilegiados

Fworms, jogador do Los Angeles Lakers Lamar Odom abrirá um negócio para ajudar idosos em Oxnard e Long Bech, Califórnia. O antigo NBA O jogador ingressará no Regency Palms Senior Living para ajudar os idosos a preços acessíveis.

Odom tinha problemas com álcool e drogas, felizmente para ele agora está livre dos vícios e fundou uma associação chamada Grupo de Recuperação Odomque ajuda as pessoas a superar problemas de dependência.

“Quando Deus me salvou daquele acidente, Eu estava tentando encontrar meu propósito – e acho que posso ter encontrado”, disse ele ao TMZ.

Odom foi inspirado por sua avó

Lamar Odom’s avó tem 96 anos, mora em um apartamento no Bronx há 70 anos. O ex-jogador tentou levar a avó para uma casa de repouso, mas encontrou muitos problemas, então decidiu criar casas de repouso acessíveis a todos os idosos.

TMZ escreveu que Lamar Odom “já tem as 2 instalações em SoCal e planeja expandir para atingir seu objetivo final de fornecer aos idosos tarifas pré-negociadas em 1.000 comunidades – um objetivo ambicioso, com certeza, mas que ele espera alcançar até o final do ano.”