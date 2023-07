Lampard: Quando voltei para o Chelsea, não vi união nem espírito de equipe

Frank LampardA carreira de treinador ainda não decolou. Sua segunda passagem pelo Chelsea O banco de suplentes, que surgiu no final da época passada, revelou-se catastrófico: conseguiu 11 jogos com registo de uma vitória, dois empates e oito derrotas.

“Não me arrependo de ter feito isso. Não foi a melhor experiência da minha carreira, mas aprendi com isso. Se as pessoas quiserem me criticar por 6-7 semanas de trabalho, não tenho problema”, disse. Lampard admitiu no podcast ‘Diário de um CEO’.

A lenda do Blues analisou os problemas que encontrou em seu retorno ao Chelsea em profundidade: “Quando eu cheguei lá eu pude ver que o espírito e união não estava lá. Não foi nada ruim, não foi ruim passar a semana, mas você tem que treinar elite para ser elite. Você tem que .

A situação no clube se agravou após Chelseaeliminação na Liga dos Campeões contra Real Madridque surgiu poucos dias depois Lampard chegou: ‘(eu) entrei faltando 10 jogos, eles estavam lá a temporada inteira e muitos não jogavam, não sabiam se iam sair, se o clube queria que eles saíssem – Pude ver nos treinos que o nível não era suficiente.

‘Não foi o suficiente para obter um resultado em Brentford em casa ou o que quer que seja, muito menos Real Madrid. Não foi o suficiente. Eu disse isso aos jogadores. Quando você é um gerente, também precisa ter uma compreensão pessoal da natureza humana.

‘Se eu sou um jogador que não joga há sete meses e acho que posso sair daqui a quatro semanas, provavelmente vou lutar para motivar esse jogador. Não tenho uma varinha mágica para motivá-los.

Apesar das lutas, Lampard recusou-se a criticar Todd Boehly‘s gestão: “As intenções são boas, os proprietários me deram a oportunidade de entrar lá e eu tive um bom relacionamento com eles.”