Taqui talvez não seja um lugar melhor para provar como a América está dividida como nação do que um reality show como ‘Estrelas em Marte‘. Nesta temporada, ciclista desgraçado Lance Armstrong decidiu dar sua opinião sobre atletas transexuais competindo por medalhas ao mais alto nível. A esmagadora maioria dos atletas profissionais se opõe a como as mulheres trans são frequentemente vistas esmagando a competição contra outras mulheres. Dias antes disso, Armstrong teve Caitlin Jenner em seu podcast para falar sobre isso. Jenner é um mulher trans ela mesma, mas ela se opõe a atletas trans que competem nas categorias existentes, apesar de seu passado como atleta olímpica. Durante um episódio recente de ‘Star on Mars’, o episódio do podcast foi mencionado e foi quando Lance Armstrong ofereceu sua opinião.

Para toda a comunidade transgênero, essa versão de Armstrong é considerada transfóbica, mas Armstrong queria deixar claro que não está tentando dividir as pessoas. Cantor Tinashe foi rápido em apontar o porquê Lance Armstrong estava completamente fora de linha. Mesmo que ele tentasse corrigir seu erro, todos que faziam parte da conversa mostravam uma expressão de total decepção. Tinashe disse o seguinte: “Para mim, acho que você só precisa se preocupar, se você ‘outrizar’ as pessoas, não é bom para a saúde mental delas. Você está condenando ao ostracismo as pessoas que não se encaixam nas categorias.”

A posição de Lance Armstrong sobre atletas transgêneros

Em meio à clara desconexão entre ideologias opostas, fica claro que Lance Armstrong não deveria ter compartilhado essas opiniões sobre atletas transgêneros. Toda essa premissa de ‘Estrelas em Marte‘ é explorar a ideia de pessoas experimentando como seria viver isoladas em uma colônia de Marte. Eles estão usando celebridades, mas Armstrong será aquele que será condenado ao ostracismo pelos demais por compartilhar seu ponto de vista. Não importa onde você esteja posicionado neste debate, a realidade é que as pessoas trans foram atacadas e condenadas ao ostracismo para sempre. Pelo menos tentar entender suas vidas se resume a uma questão de respeito.