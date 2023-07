Larsa Pippen ‘traumatizada’ por comentários de Michael Jordan sobre o relacionamento de Marcus

Larsa Pippen diz que não era fã de Michael Jordan os comentários recentes sobre seu relacionamento com o filho de His Airness … dizendo que eram totalmente embaraçosos e traumatizantes.

Scottie Pippen O ex de ela falou sério sobre a situação no mais novo episódio dela e Marcus Jordan de “ Ansiedade de separação ” podcast … dizendo que quando MJ afirmou na semana passada que ele não aprovou de seu romance com o filho dele – isso realmente a incomodava.

Larsa explicou que a maioria de seus problemas com os comentários surgiram de conversas anteriores que ela teve com Marcus e sua família.

Marcus, no entanto, disse que Michael entrou em contato várias vezes depois de fazer os comentários e insistiu que estava bem com o casal. Marcus acrescentou que acredita que MJ não disse isso abertamente na semana passada, porque ele não queria que isso alimentasse qualquer especulação de que os dois estavam namorando apenas para colocar isso em Scottie – seu ex-companheiro de equipe do Bulls, com quem ele teve uma grande treta. com.