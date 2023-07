Latto ameaça bater na bunda de fã após objeto ser jogado no palco

Reproduzir conteúdo de vídeo





latãoestá alertando seus fãs – ela não deve ser enganada quando se trata da tendência de as pessoas jogarem merda no palco, como alguém descobriu durante seu show no Rolling Loud Germany.

O objeto voador não identificado não é visível neste vídeo, mas a rapper de “Big Energy” definitivamente viu algo, então fez contato visual direto com o fã ofensor… !!

A fã tentou a façanha enquanto Latto executava seu hino de início de luta “Put It On Da Floor”, mas o ataque fracassado não interrompeu seu show … ela apenas se apresentou com raiva.



Os artistas foram submetidos a fãs desonestos em uma tendência pós-pandêmica de lançar telefones e outros itens. Bebe Rexha pode ser o pior incidente… ela estava enfeitado no olho com um telefone celular no mês passado, mas outros – incluindo Estilos de Harrymais recentemente – foram unhas também.



Como Lato, Adele também ameaça de lesão corporal para canalhas de concertos … embora ela o fizesse mais brincando.