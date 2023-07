Leagues Cup 2023: Os Beckhams, Serena, LeBron, Kim e mais celebridades reagem ao gol da vitória de estilo hollywoodiano de Messi

Testádio DRV PNK estava cheio de emoção quando os ícones do entretenimento e do esporte se reuniram para testemunhar a tão esperada estreia da superestrela global Lionel Messi.

Celebridades como Kim Kardashian, LeBron James, Becky G e Serena Williams enfeitou o evento repleto de estrelas, adicionando um toque extra de glamour. Inter Miami tirou todas as paradas, com Becky G entregando uma interpretação cativante do hino nacional para a estreia de Messi contra Cruz Azul.

Verdadeiro final hollywoodiano: Messi marca um livre aos 94 minutosDani Hidalgo

A presença desses craques não apenas mostrou a magnitude da chegada de Messi, mas também destacou a crescente popularidade e influência do futebol nos Estados Unidos.

Kim Kardashianconhecida por apoiar eventos esportivos e culturais, compareceu ao jogo com o filho, Saint, criando uma experiência memorável para os dois. Lebron Jamesa lenda do basquete e um ícone esportivo global, não é estranho aos holofotes, e Serena Williams‘ presença reforçou ainda mais a admiração generalizada pelo astro do futebol argentino.

Agora você pode assistir Messi na MLS com a Apple

David Beckham viu seu time vencer

Victoria Beckham também esteve presente, mostrando seu apoio ao time de seu marido, enquanto o amigo Marc Anthony acompanhou os Beckhams nesta noite especial.

A presença dessas figuras proeminentes não apenas enfatizou a importância da chegada de Messi, mas também demonstrou a admiração de pessoas influentes de vários campos da fama.