Lebron Jameso renomado Los Angeles Lakers craque, está aproveitando a entressafra investindo em atividades de lazer. Recentemente, James levou para Twitter para compartilhar sua diversão depois de assistir ao filme de comédia de terror “O Escurecimento”, descrevendo-o como “ENGRAÇADO A** INFERNO!” e expressando seu amor pelo filme.

“O Escurecimento” gira em torno de um grupo de sete amigos negros que se encontram presos em uma cabana com um assassino implacável durante uma escapadela de fim de semana durante dezesseis de junho. Empregando seu conhecimento de filmes de terror, os personagens lutam para sobreviver, embora seu destino permaneça incerto. O filme explora extensivamente comentário social cercam os estereótipos e o conceito de “negro,” um tema que ressoou com James e aumentou sua diversão com o filme.

Além de seus esforços recreativos, Lebron James esteve ativamente engajado em outras atividades durante o entressafra. Recentemente, ele foi flagrado treinando o Esforce-se pela grandeza AAU equipe, que inclui seu filho mais novo Bryce James. Relatórios sugerem que James está atualmente passando por tratamentos para se recuperar de sua temporada repleta de lesões.

LeBron James supera revés de lesão e alimenta as ambições do Lakers para a 21ª temporada

Após um tendão rompido em seu pé sofrido em fevereiro, James obrigatório cirurgia do pé e conseqüentemente perdeu um mês de jogo. Em uma reviravolta surpreendente, ele fez um retorno antecipado à quadra em uma tentativa de liderar o Lakers para as eliminatórias.

O Lakers conseguiu garantir uma vaga no playoff e surpreendeu muitos ao chegar às finais da conferência. No entanto, James apareceu visivelmente Mais devagar e lutou fisicamenteclaramente não em 100% devido à lesão persistente no pé.

Apesar das especulações em torno de sua aposentadoria após o Los Angeles Lakers‘ perda de varredura em série para o Denver Nuggets, Lebron James parece cada vez mais provável que retorne para sua 21ª temporada. Fãs e analistas ficaram divididos sobre a incerteza em torno futuro de Jamescom alguns atribuindo sua possível aposentadoria ao declínio de desempenho nos playoffs.

No entanto, outros acreditavam que James era alavancando os Lakers para fazer movimentos significativos fora da temporada. Se for esse o caso, parece que James está satisfeito com a tomada de decisão da equipe. Os Lakers tiveram uma entressafra produtivaretendo os principais agentes livres, como D’Angelo Russell, Austin Reaves, e Rui Hachimuraao mesmo tempo em que faz atualizações marginais com aquisições como Gabe Vincent, Príncipe Taurino, Cam Reddishe Jaxson Hayes.

Lebron James até foi ao Instagram para mostrar os movimentos de agência gratuita do Lakers, postando uma imagem com um emoji de relógio de areia, sugerindo que LA está se preparando para outro campeonato profundo com ele na lista. Como qualquer equipe, o Lakers contará com uma equipe totalmente saudável Lebron James e Anthony Davis para garantir vitórias de forma consistente.

Ao contrário da temporada passada, a dupla agora tem um elenco de apoio mais forte, permitindo-lhes evitar tempo de jogo excessivo durante as fases iniciais da temporada. Essa abordagem estratégica poderia ajudá-los a manter seu condicionamento por períodos mais longos e proporcionar-lhes períodos ocasionais de descanso.