LeBron James diz que não está se aposentando da NBA no ESPY Awards

Lebron James fez um grande anúncio no ESPY Awards na noite de quarta-feira … dizendo ao mundo que ele permanecerá na NBA.

A lenda do LA Lakers subiu ao palco para receber o prêmio ESPY de Melhor Performance Recorde depois de superar todos os jogadores este ano para se tornar o maior artilheiro de todos os tempos da National Basketball Association.

No pódio, ‘Bron disse: “Não me importa quantos pontos a mais eu marque ou o que posso ou não fazer no chão. A verdadeira questão para mim é: posso jogar sem trapacear neste jogo?”