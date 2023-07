LeBron James leva Bronny para jantar após susto com a saúde

Lebron James levou toda a família para jantar em Los Angeles na sexta à noite … e seu filho, Bronny, estava ao seu lado parecendo melhor do que nunca.

A lenda do Lakers foi flagrada entrando no restaurante Giorgio Baldi em Santa Monica com sua esposa, Savanah, e seus filhos Bryce, Zhuri e, claro, Bronny, que foi a atração principal após seu susto médico esta semana.

Confira essas fotos, obtidas pelo TMZ, que mostram Lebron de braços dados com Bronny, que aparece forte e alerta.

Esta é uma ótima notícia depois do que aconteceu na segunda-feira, quando Bronny, de 18 anos, teve uma parada cardíaca enquanto trabalhava no Galen Center da University of Southern California.

O TMZ divulgou a história … e o áudio do 911 revelou o quão assustador e caótico foi o incidente para Bronny, que inicialmente ficou inconsciente, mas estava acordado quando os paramédicos o transportaram para o Cedars Sinai Medical Center para tratamento.



Bronny, que foi recrutado para jogar no time de basquete da USC no outono, sentiu-se bem o suficiente para receber alta do hospital na quinta-feira.