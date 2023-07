LeBron James prevê grande temporada para improvável wide receiver da NFL

EUf Lebron James está prevendo o sucesso para você, é provável que você tenha feito muitas coisas certas. Isso, ou há uma conexão subjacente entre você e o NBA mega-estrela.

Para Parris Campbell, é um pouco dos dois. Hoje cedo, James vinculou a uma postagem do Instagram de Campbell e a compartilhou em seus stories com a seguinte legenda: “Sim senhor sobrinho!!! Grande ano chegando! Vamos nessa! Vibes”

Embora isso possa parecer a mais aleatória das colaborações, James e Campbell compartilham uma longa história juntos. O jogador de futebol nasceu na mesma cidade (Akron, Ohio) como James e foi para a mesma escola secundária (St Vincent-St Mary). Campbell permaneceu no estado para a faculdade, tendo frequentado Universidade Estadual de Ohio de 2014 a 2018.

Como todos sabemos, LeBron é um fã ávido do Ohio State Buckeyes. James assumiu uma espécie de papel de mentor ao lado de Campbell, então não deveria ser surpresa ver a lenda do basquete preparando o wide receiver para uma temporada de estreia.

Uma mudança de cenário

Esse “grande ano” virá em uma nova equipe, já que Campbell assinou com o Gigantes de Nova York nesta entressafra. Elaborado 59º lugar geral no Draft da NFL de 2019o talento e o jogo em campo nunca se alinharam ao longo de quatro anos com o Indianapolis Colts para Campbell.

Parris Campbell corre com a bola durante um jogo da temporada regular com o Indianapolis Colts.

A maior parte foi devido a lesões, já que ele disputou apenas 15 partidas durante as três primeiras temporadas na Indy. Ele finalmente se manteve saudável em 2022 e fez sua melhor temporada, pegando 63 passes para 623 jardas e três touchdowns.

Grande oportunidade em Nova York

Agora com os Giants, o velocista espera que o treinador ofensivo Brian Daboll pode tirar o máximo proveito dele. É apenas um contrato de um ano para Campbell, então ele terá que provar seu valor para maximizar seus ganhos na próxima offseason.

Ele terá alguma competição na sala de wide receivers do Giants, com Sterling Shepard, Jamison Crowder, Darius Slayton, Wan’Dale Robinson, Isaiah Hodgins e Jalin Hyatt todos competindo por alvos.