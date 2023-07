LeBron James quer jogar com seu filho Bronny antes de se aposentar: Sonho frustrado?

One dos sonhos Lebron James deseja alcançar durante sua NBA carreira é jogar ao lado do filho bronny, algo que poderia estar em perigo depois que seu filho foi hospitalizado. Bronny foi levado às pressas para o hospital após sofrer uma parada cardíaca enquanto treinava na University of Southern California (USC).

Em muitas ocasiões, Lebron James repetiu: “Meu último ano, vou brincar com meu filho“. Isso significa que a aposentadoria é improvável nos próximos anos, com James Jr sendo potencialmente convocado no início de 2024, mas isso dependerá de sua saúde.

Bronny, de 18 anos, está em condição estável após receber alta da unidade de terapia intensiva e, por meio de um porta-voz, a família pediu privacidade, prometendo fornecer uma atualização quando tiver mais informações.

O sonho de LeBron é jogar com o filho Bronny James

Em maio de 2023, Bronny James escolheu o Cavalos de Tróia USC depois de ser um dos principais candidatos no ensino médio, e LeBron rapidamente alertou que qualquer time da NBA que o desejasse deveria recrutar seu filho.

Em agosto de 2022, LeBron James foi flagrado em um treino nas instalações do Lakers com seus filhos. Bronny e Bryceuma lembrança do sonho do astro de jogar ao lado de Bronny.

“No meu último ano, estarei jogando com meu filho. Onde quer que Bronny esteja, estarei lá. Faria o que fosse preciso para jogar com meu filho por um ano. Não se trata de dinheiro”, disse LeBron durante o All Star Game da temporada de 2022.

Em entrevista ao The Athletic’s Jason Lloyd, LeBron admitiu que, para jogar com seu filho Bronny na NBA, ele estaria disposto a ir para qualquer time que selecionasse o jovem: “Onde quer que Bronny esteja, eu estarei lá. Eu faria qualquer coisa para jogar com meu filho por um ano. Não é sobre o dinheiro naquele momento”, disse James, cujo sonho agora pode estar em dúvida.

Embora, como pai, nada seja mais importante para LeBron nesta fase do que o retorno de seu filho à saúde total, com o basquete ficando em segundo plano.