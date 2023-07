Ledstar está NA PROCURA por novos profissionais

Não perca tempo e veja agora mesmo o que é necessário para se inscrever!

A Ledstar, uma das maiores empresas de iluminação profissional do Brasil, que desenvolve soluções de eficiência energética baseadas na tecnologia LED aplicada à iluminação e atua desde 2009 no segmento, está contratando novos colaboradores no mercado de trabalho. Isto é, se você está em busca de um novo emprego, veja quais são os cargos disponíveis:

Analista de Pricing Sênior – São Paulo – SP – Efetivo;

Assistente Administrativo de Vendas – São Paulo – SP – Efetivo;

Especialista de FP&A – São Paulo – SP – Efetivo: Preparar materiais/apresentações de resultado para a diretoria e conselho; Construir bases sólidas de informações para relatórios e análises. Atuar como ponto focal das unidades no levantamento das informações relacionadas aos resultados da empresa, bem como negociar e desafiar as áreas na busca da eficiência a alocação dos recursos;

Executivo de Contas – SP – São Paulo – SP – Efetivo.

Mais sobre a Ledstar

Dando mais informações sobre a Ledstar, podemos frisar que a companhia combina extensa experiência em manufatura de luminárias com agilidade operacional para liderar os mercados clientes.

Além disso, está presente em mais de 85% das maiores empresas do Brasil, conta com mais de 400 funcionários diretos e é reconhecida pela abordagem consultiva, de inovação e empreendedora nesses anos de operação.

Por fim, seus escritórios estão localizados em Extrema/MG e São Paulo/SP, possui atualmente duas plantas industriais (Extrema-MG e Manaus-AM) e parceria comercial com 2 escritórios na Ásia (Seul e Shenzhen).

Como enviar o seu currículo?

Agora que a lista de vagas da Ledstar já veio à tona, a candidatura ocorre de maneira simples. É só acessar esse link para ir à página do 123empregos. Por lá, é só visualizar todos os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

