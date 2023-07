Lefosse SEGUE CONTRATANDO em SP, RJ e DF

Conheça quais são os cargos disponíveis e não perca tempo!

A Lefosse, um dos melhores escritórios full service de advocacia do país, sendo reconhecido pelos principais rankings e premiações do setor jurídico, está com alguns cargos disponíveis em três estados do país. Desse modo, antes de falar mais sobre, confira quais são as vagas ofertadas:

Advogado (a) Pleno – Contencioso e Arbitragem- Rio de Janeiro – RJ – Efetivo;

Advogado (a) Pleno – Tributário (Consultivo) – Rio de Janeiro – RJ – Efetivo;

Advogado (a) PLN – Energia e Infraestrutura – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista de Compras Pleno – São Paulo – SP – Efetivo;

Banco de Talentos – Administrativo e Jurídico – São Paulo – SP – Banco de talentos;

Designer Pleno – São Paulo – SP – Efetivo;

Recepcionista Bilíngue | Distrito Federal – Brasília – DF – Efetivo;

Recepcionista Bilíngue – RJ – Rio de Janeiro – RJ – Efetivo: Atendimento bilíngue; Organização de salas de reunião e do ambiente dentro dos padrões do escritório; Acesso ao sistema de reserva de salas.

Mais sobre a Lefosse

Dando mais detalhes sobre a Lefosse, podemos ressaltar que, contando com um time de alta performance e profissionais especialistas nas mais diversas áreas do Direito, suas práticas atuam de forma integrada ou independente, oferecendo soluções singulares aos clientes em suas necessidades mais complexas, tanto em transações internacionais e locais.

Além disso, acredita na construção e no fortalecimento de um ambiente plural e inclusivo ao reforçar o apoio à diversidade de etnias, à inclusão de pessoas com deficiência, à igualdade de gênero e à orientação sexual de todos e todas.

Como se inscrever em uma das vagas?

Agora que a lista de vagas já foi exposta, você só precisa clicar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. No site, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.



