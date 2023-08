Leilão conta com 59 imóveis em cidades DESTE estado; Veja qual!

A Minas Gerais Participações S.A (MGI) lançou um novo edital de leilão público eletrônico, o qual está ofertando 59 imóveis localizados em 13 cidades de Minas Gerais. Sendo assim, os imóveis estão espalhados entre as cidades: Araxá, Belo Horizonte, Betim, Contagem, Coronel Fabriciano, Divinópolis, Ibirité, Lagoa da Prata, Leopoldina, Patos de Minas, Ubá, Uberaba e Uberlândia.

Os lances mínimos para a compra de imóveis neste leilão eletrônico estão a partir de R$ 49 mil. Os interessados em adquirir um imóvel já podem participar do processo. Dentre as opções disponíveis no leilão, incluem-se lotes, glebas (terras para cultivo), prédios, apartamentos e casas. Além disso, os interessados devem ficar atentos, tendo em vista que o período para cadastramento e realização dos lances ficou estabelecido entre os dias 24 /7 e 14/9.

O site oficial do leilão contém todas as informações detalhadas sobre os imóveis disponíveis, através do edital completo. No site, é possível obter informações sobre os valores de oferta mínima, localizações exatas e fotos ilustrativas.

A critério de exemplo, o leilão conta com um apartamento no município de Leopoldina, em Minas Gerais. O imóvel se localiza no Bairro São Cristóvão, contando com dois quartos, um banheiro e 60,95 metros quadrados. O apartamento está sendo leiloado a partir de R$ 93 mil.

Minha Casa, Minha Vida altera regras para financiamento de imóveis

O Conselho Curador do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) aprovou no mês passado uma série de medidas que alteram o funcionamento do Minha Casa, Minha Vida 2023, programa de financiamento habitacional do governo. As alterações, de maneira geral, beneficiam as famílias de baixa renda mais necessitadas, facilitando o acesso a imóveis.

Sendo assim, de acordo com a decisão do Conselho Curador, as taxas de juros oferecidas para famílias com renda de até R$ 2 mil por mês foram reduzidas em 0,25%. Com isso, famílias que moram nas regiões Norte e Nordeste passam a ter acesso a juros de 4% ao ano para financiamentos de imóveis.

Por outro lado, os moradores das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste ficam com uma taxa maior, de até 4,75% ao ano para a faixa 1 do Minha Casa, Minha Vida. Isso ocorre, pois o programa oferece juros distintos para diferentes regiões do país, também variando para os beneficiários do programa que são cotistas.

Outra mudança ocorreu no limite de renda para que a família seja enquadrada na Faixa 1 do Minha Casa, Minha Vida. O programa habitacional divide os beneficiários em faixas, que recebem tetos para valores de imóveis e juros diferentes.



Sendo assim, o limite de renda mensal para ser enquadrado na Faixa 1 do programa passou de R$ 2,4 mil para R$ 2,64 mil. Esta mudança ocorreu de acordo com a Medida Provisória nº 1.162 aprovada pelo Congresso Nacional no dia 13 de junho.

Outras medidas

O Conselho Curador do FGTS também aprovou outras mudanças no Minha Casa, Minha Vida. Sendo assim, os limites máximos para valor de compra dos imóveis do programa também foram alterados, beneficiando as famílias de baixa renda.

Com a mudança, as famílias nas Faixas 1 e 2 do Minha Casa, Minha Vida poderão financiar um imóvel com limite de valor entre R$ 190 mil e R$ 264 mil. Por outro lado, as famílias que se encontram na Faixa 3 do programa poderão financiar imóveis com valor de venda ou investimento limitado a R$ 350 mil.