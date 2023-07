Lena The Plug diz que o marido Adam22 não é ‘simpático’ depois que ela faz sexo com outro homem

Lena a tomada diz o ridículo seu marido Adam22 está enfrentando depois que ela filmou uma cena pornô com outro cara é um absurdo… e ela está defendendo a honra dele, insistindo que ele é o oposto de um “simpático”.

Temos Lena em LA, fora da Whole Foods, e ela diz que, embora tenha recebido elogios por filmar sua primeira cena com Jason Luv Adam se tornou o alvo da piada … e ela diz que seu homem não merece esse tipo de calúnia.

Lena acredita que há um grande padrão duplo em jogo aqui, dizendo-nos que ela e Adam tiveram centenas de sexo a três com outras mulheres e ninguém teve nenhum problema com isso.

No entanto, ela aceitou ter sentimentos confusos sobre Adam vê-la brincar com Jason.

Para sua informação, Lena e o podcaster Adam22 fazem o “Plug Talk Podcast” juntos, onde o casal entrevista uma mulher e depois fica com ela. Eles fazem isso há anos, mas esta é a primeira vez que Lena filma com outro cara.

O timing de Adam se sentir confortável com ela dormindo com outro homem é tão interessante… porque os dois acabaram de se casar há alguns meses na Itália.

Independentemente disso, Lena diz que viu um aumento nos lucros de seus OnlyFans após o encontro, acrescentando que sua primeira cena com alguém que não seja Adam é algo que seus fãs estão implorando, e não parece que esta será a última vez. .

Como relatamos, Adam estava sendo chamado de “Simp do ano” depois que Lena provocou sua cena com Jason, e ele até falou semana passada sobre por que deixar sua esposa filmar com uma estrela de cinema adulto foi uma grande mudança na carreira.