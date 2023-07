Lenda da WWE Iron Sheik morreu de parada cardíaca

lenda da WWE O Sheik de Ferro morreu de parada cardíaca no mês passado … isso de acordo com seu atestado de óbito, obtido por TMZ Sports .

Funcionários disseram no documento que Sheik – nome verdadeiro Hossein Khosrow Ali Vaziri – também sofria de insuficiência cardíaca congestiva e hipertensão antes de sua morte.

Sua família e amigos o chamavam de “uma verdadeira lenda, uma força da natureza e uma figura icônica que deixou uma marca incrível no mundo do wrestling profissional” após sua morte.

Seu bom amigo, Sargento abate também lembrou dele com carinho em entrevista ao TMZ Sports.

Dwayne The Rock Johnson enquanto isso, postou um vídeo em homenagem a Sheik em memória … chamando-o de “Tio Sheiky” – enquanto recontava uma história de quando ele era um lutador novato.

Descanse no poder, tio Sheiky ❤️ Obrigado por abrir o caminho 🙏🏾 Amor, luz e força para Caryl & the ohana x pic.twitter.com/p9c9wwQz6U

O ex-campeão dos pesos pesados ​​foi introduzido no WWE Hall of Fame em 2005… e ele sempre será conhecido como um dos maiores saltos que já pisou no círculo quadrado.