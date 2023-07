Lenda do Wrestling, Adrian Street morre aos 82 anos

A esposa de Street, Linda, compartilhou a trágica notícia na segunda-feira… revelando que Adrian sofreu uma emergência médica no início deste mês, que levou a uma série de problemas, incluindo um sangramento no cérebro.

Street começou sua carreira de wrestling em Londres no final dos anos 1950 … eventualmente se tornando um personagem que usava roupas extravagantes e se divertia em resposta aos aplausos e zombarias do público.

Homenagens de todo o mundo do entretenimento esportivo foram derramadas na manhã de segunda-feira … com o WWE CCO Triple H escrevendo: “Um pioneiro do gênero cuja presença maior que a vida e crueldade entre as cordas mudou o mundo do wrestling para sempre. Honrado por ter chamado Adrian Rua um amigo.”