Leo Messi deveria contratar um destacamento de segurança em Miami em meio à crescente violência nos EUA?

EUmagos de Lionel Messi participando de um Publix loja na cidade de Miami com sua família começou a inundar a internet e surpreendeu todos os fãs de futebol. Em diferentes países de Europa ou Argentina, Messi seria assediado instantaneamente por ser considerado uma divindade. Mas a cidade de Miami parece ser bem diferente, Leo estava fazendo algumas compras de mantimentos ao lado de seus dois filhos mais velhos e esposa Antonella Rocuzzo. Embora ele tenha parado para algumas fotos com fãs que o reconheceram, esse nível de interação é muito mais incomum do que o próprio Leo esperava. De repente, ele pode agora provar um pouco do que não parecia mais possível para um jogador de futebol de seu status.

Mas isso instantaneamente levanta questões devido à crescente violência em várias cidades do mundo. Estados Unidos. A cidade de Miami não é diferente e esse nível de descuido parece um pouco arriscado demais para uma pessoa tão famosa quanto ele. Os usuários on-line imediatamente começaram a pedir a possibilidade de contratar um segurança detalhado que pudesse oferecer a ele muito mais proteção do que ontem. Ficar confiante de que nada poderia acontecer com ele não é inteligente, seu pai pode precisar levar esse assunto a sério e proteger Leo Messi a todo custo. Não estamos dizendo que nada vai acontecer, mas também não Messi nem sua família sabe o quão popular ele se tornará nos Estados Unidos.

A mania de Leo Messi pode afetar os americanos?

A questão aqui é que não temos ideia de quanto impacto Leo Messi terá nos esportes americanos assim que começar a jogar. Já podemos esperar futebol de alta qualidade dele, mas os americanos gostam de jogar futebol muito mais do que realmente gostam de assistir. Outros esportes são muito mais proeminentes no dia-a-dia da sociedade americana. Por outro lado, os criminosos veem facilmente um milionário como Leo Messi desprotegido e poderia vê-lo como um alvo fácil. Leo precisa ser protegido da mesma forma que é protegido no resto do mundo. Não ser assediado não significa que ele esteja livre de qualquer tipo de perigo.

