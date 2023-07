Leo Messi: «Foi muito importante começar a ganhar, foi o lugar que escolhemos em família»

Lionel Messi teve uma estreia dos sonhos em sua nova aventura no futebol americano, diante de celebridades como o família Beckham, Serena Williams, LeBron James, Kim Kardashian, Sergio ‘Kun’ Agero, Karol Ge muitos outros com uma vitória de última hora.

Verdadeiro final hollywoodiano: Messi marca um livre aos 94 minutosDani Hidalgo

Após a partida, Leo deu uma entrevista na tv onde falou da alegria que sente em Miami e como foi importante vencer após o time ter uma sequência de 11 jogos sem vitórias no atual torneio da MLS e estar na lanterna da Conferência Leste: “Foi um jogo muito bom para nós, queríamos começar assim, dando uma vitória ao nosso povo“.

Queremos agradecer a todas essas pessoas. Era muito importante para nós começarmos a ganhar este campeonato e estamos muito felizes. Lionel Messi

Messi fez seu gol parecer fácil

Messi explicou “Fiz o último, tentei como sempre faço. Felizmente passou para a rede, o guarda-redes não entrou e é uma alegria enorme depois de tanto tempo e pela forma como temos vindo. Tínhamos de começar a ganhar para ganhar confiança, mesmo que seja mais um campeonato“.

Sobre a decisão de morar em Miami, Leo simplesmente explicou o que sente: “muito feliz de estar aqui, é o lugar que escolhemos com minha família. Agradeço novamente às pessoas e espero que continuem se juntando a nós ao longo do ano“.

Leo Messi dedicou a partida ao seu companheiro de equipe Ian Fray, que deixou o jogo devido a lesão, em meio à preocupação de seus companheiros: “Quero dedicar a vitória ao Ian que estava sofrendo no vestiário por causa da lesão. Ele é um cara muito jovem que já sofreu duas lesões graves e espero que se recupere mais uma vez.”

Leo começou seu aventura MLS aos 53 minutos para uma ovação de pé no Estádio DRV PNK, que estava cheio de fãs e celebridades, que explodiram com seu chute magistral de pé esquerdo no canto superior da rede de Andrés Gudio. Em comemoração, Leo correu para uma das arquibancadas laterais, onde abraçou os filhos.