Leonard Fournette em alta velocidade, motociclista de corrida antes do incêndio no carro, testemunha disse à polícia

Nos documentos da Patrulha Rodoviária da Flórida … os policiais dizem que uma testemunha os procurou com as alegações logo após Fournette revelar seu carro tinha sido destruído enquanto em uma rodovia do condado de Hillsborough em 27 de junho.

A testemunha, segundo o relato, afirmou então que “observou o veículo e [a] motocicleta para estar correndo e mudando de faixa.” Ele afirmou que observou os veículos “correndo quando o fogo irrompeu do fundo” do carro de Fournette.

Fournette, no entanto, contou uma história muito diferente aos policiais … no relatório, os policiais dizem que a estrela da NFL “declarou que tem tido problemas com o veículo ultimamente” – antes de ele pegar fogo no dia 27.