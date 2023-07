Leonardo DiCaprio festeja com duas mulheres: Quem são Maya Jama e Neelam Gill?

Leonardo Di Caprio está aproveitando o verão depois de ser flagrado festejando com duas de suas supostas namoradas – Maya Jama e Neelam Gill – em Londres na noite de quinta-feira.

A modelo de 48 anos estava na festa da Vogue Summer em Chiltern Firehouse, onde Maya – que é o rosto da edição de agosto da Vogue – e Neelam roubaram o show em vestidos de varrer o chão.

Insiders dizem DiCaprio se divertiram muito, ficando perto da cabine do DJ para acompanhar todas as festividades.

Quem são Maya Jama e Neelam Gill

Jama, que é a apresentadora de ‘Love Island’, foi ligada a DiCaprio em abril, depois que ela foi flagrada usando um colar ‘Leo’. No entanto, ela rapidamente minimizou essas reivindicações.

“Eu estive cuidando da minha vida nas férias e disse que não responderia/prestaria mais atenção a nenhuma das histórias bobas, mas você precisa parar agora…”, escreveu ela nas redes sociais.

“Esse é literalmente o meu signo. Nós não estamos namorando. Siga em frente, por favor.”

Quanto a Neelamela foi flagrada no iate de US $ 150 milhões do ator na Costa Amalfitana no mês passado.

DiCaprio também foi flagrado festejando com os dois em fevereiro na festa pré-BAFTAs de Leo. Mais tarde, eles compareceram à mesma festa pós-BAFTA no clube de membros de Annabel.

Maya já foi noiva de uma estrela do basquete Ben Simmonsembora tenha chegado ao fim no ano passado, após apenas oito meses.

Ela também namorou o rapper britânico Stormzy de 2015 a 2019. O rompimento inspirou sua música de 2019, ‘Lessons’.

Quanto a Neelam, sua vida privada foi mantida em sigilo desde que ela alcançou a fama em 2015. Apesar disso, ela estava ligada a Zayn Malik.

Isso aconteceu depois que ele largou sua noiva Perrie Edwards via texto.