Leonardo DiCaprio flagrado com nova parceira: Quem é a mulher misteriosa?

Taqui não há dúvida de que Leonardo DiCaprio é um dos atores de maior renome internacional, ganhando fama com seu papel em ‘Titanic’ e mais tarde recebendo um Oscar por sua atuação em ‘The Revenant’. No entanto, nos últimos anos, sua vida amorosa atraiu mais atenção do que seu trabalho na tela grande.

DiCaprio aparentemente teve um padrão de terminar relacionamentos quando suas namoradas completaram 25 anos.

A lista das ex-namoradas de Leonardo DiCaprioMC

Segundo fontes próximas ao ator, essa decisão foi baseada em sua crença de que, nessa idade, os indivíduos atingem a maturidade plena e desejam compromissos mais sérios.

Desde sua separação com Camila Monroea mídia esperava ansiosamente pelas notícias do novo parceiro do ator de 48 anos.

Recentemente, Leonardo DiCaprio embarcou de férias, e sua primeira parada foi o exclusivo bairro dos Hamptons, em Nova York. Viajando em seu helicóptero, DiCaprio chegou lá para desfrutar de alguns dias de relaxamento.

Quem é a nova namorada de Leonardo DiCaprio?

Os paparazzi conseguiram tirar fotos do ator em trajes casuais, shorts marrons e camiseta branca, enquanto ocultavam sua identidade com óculos escuros e um boné de beisebol azul.

Porém, o que chamou a atenção foi a presença de uma mulher misteriosa que também desembarcou do helicóptero e colocou as malas no DiCapriocarro de.

A identidade da jovem permanece desconhecida, pois ela escondia o rosto com óculos e boné, refletindo o estilo do companheiro.

Alguns meios de comunicação especulam que essa mulher misteriosa poderia ser amiga de Meghan Roche.