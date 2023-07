Leonardo DiCaprio voltou a se relacionar com Maya Jama e Neelam Gill em festa em Londres

Leonardo Di Caprio sabe como manter o boato sobre modelos em alta velocidade – sua noite divertida em Londres o colocou de perto com Merda Maya dar Neelam Gill — 2 mulheres com quem ele já foi ligado.

Aqui está o acordo … Quinta à noite, Leo foi ao Chiltern Firehouse – é meio que seu QG em Londres – para a festa Vogue x Self Portrait, e ele trouxe sua mãe Irmelin Indenbirken que sem dúvida estava se divertindo muito.

Mas, Maya e Neelam também estavam no prédio enquanto LD estava festejando e, embora não haja evidências fotográficas de que eles saíram, certamente não daria vibrações de “estranhos” se eles se encontrassem.

Todos os 3 estiveram no Chiltern em fevereiro também, para a festa pré-BAFTAs de Leo, e Maya – a anfitriã de “Love Island” – também foi à mesma festa pós-BAFTA que ele.

Maya também foi flagrada usando um colar de “Leão”, o que deixou os fãs loucos com as implicações – mas ela negou qualquer conexão, dizendo nas redes sociais que é apenas o signo do zodíaco dela.