Lesão no ligamento cruzado anterior forçará a lenda do futebol espanhol David Silva a se aposentar prematuramente

Be em Manchester ou em toda a Espanha, o nome Davi Silva é sinônimo de vitória.

O meio-campista nascido em Gran Canaria tem 19 troféus de equipe ao seu nome e um bando de incríveis habilidades em campo e jogadas que lhe valeram o apelido de “O Mago“. Ele continuou a ter um desempenho admirável mesmo quando entrou no final de sua carreira, mas infelizmente hora do pai vem para cada atleta profissional – às vezes mais cedo do que o previsto.

A terrível lesão

No dia 20 de julho, durante um treino, Silva sofreu o que Real Sociedade (seu clube atual) considerado um “lesão do ligamento cruzado anterior” que requer uma “avaliação de especialista” que virá na semana seguinte. Pouco depois, começaram a surgir relatos de que Silva está à beira da aposentadoria devido à lesão.

Rapidamente surgiram relatórios sobre a possível aposentadoria de David Silva.Twitter

O contrato atual de Silva com a Real Sociedad está programado para durar até o final desta próxima temporada. Claramente, a lesão é grave o suficiente para que o jogador não acredite que conseguirá voltar ao campo antes de terminar.

Isso nos levaria a acreditar que o jogador de 37 anos iria se aposentar no final desta temporada. Pode ter sido uma decisão a ser tomada quando o verão chegar, mas essa nova lesão parece ter se decidido.

Um excelente corpo de trabalho

Silva cavalgará rumo ao pôr do sol como um dos jogadores de maior sucesso na história do esportetanto a nível de clubes como internacional.

Ele começou sua carreira subindo Valênciae explodindo com a seleção principal em 2006. Suas atuações em LaLiga chamou a atenção de Cidade de Manchesterque pagou uma boa quantia para transferi-lo para a Premier League em 2010. Silva rapidamente causou impacto na Inglaterra, ajudando Cidade de Manchester capturar seu primeiro Liga Premiada título desde 1968.

O dinâmico craque foi titular regular dos dirigentes que passaram pelo Manchester. Acabou atuando em 436 jogos e conquistando 13 troféus pelo clube.

Internacionalmente, Silva esteve na frente e no centro durante Espanhaperíodo mais prolífico da história de sua seleção nacional. Silva desempenhou um papel importante durante os incríveis quatro anos da Espanha, onde venceram o Euros 2008, copa do mundo 2010 e 2012 euros.