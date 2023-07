LeSean McCoy diz que jogadores dos Eagles não gostaram de Chip Kelly

Tele passou de treinador de futebol americano universitário a um NFL treinador é um salto de fé que muitas vezes não dá certo. nomes como Nick Saban, Matt Rhule, Kliff Kingsburye Urban Meyer podem ser listados entre aqueles que se aventuraram no NFLapenas para enfrentar a decepção.

Chip Kelly é outro nome que pertence a esta categoria, embora inicialmente tenha obtido algum sucesso em seu NFL jornada. Atualmente treinando UCLA, Kelly inicialmente deixou sua marca com o Patos de Oregon. Suas estratégias ofensivas inovadoras mudaram o jogo e ele guiou os Ducks a dois Rose Bowls e uma chance pelo título nacional.

Kelly teve muito sucesso no Oregon, o que levou ao interesse da NFL

Seu sucesso chamou a atenção da NFL, levando-o ao Philadelphia Eagles. Suas duas primeiras temporadas foram promissoras com um recorde de vitórias e derrotas de 20-12 e uma aparição nos playoffs. No entanto, sua terceira temporada foi uma recessão, já que o time lutou com um recorde de 6–9 levando à sua demissão após a semana 16. Mais tarde, o São Francisco 49ers concedeu-lhe outra chance, mas uma péssima temporada de 2 a 14 levou à sua demissão após apenas um ano.

Kelly teve um período sombrio com os Niners que levou à sua morte

Kelly encontrou seu caminho de volta para o futebol americano universitário, onde parece mais à vontade. Em 2022, dirigiu o UCLA Bruins para um recorde de 9–4, marcando sua temporada de maior sucesso com a equipe. Embora Kelly provavelmente prefira não pensar em seus dias na NFL, o ex-jogador águias correndo de volta LeSean McCoy rrecentemente compartilhou suas idéias sobre por que Kelly não fez isso no NFL no podcast Pardon My Take.

De acordo com McCoya queda de Kelly estava em sua incapacidade de formar uma conexão significativa com seus jogadores profissionais. McCoy insinuou que a abordagem rigorosa de Kelly era inadequada para o NFL ambiente, um problema recorrente entre os treinadores universitários em transição para a liga profissional.