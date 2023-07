Leslie Van Houten, assassino da família Manson, é libertado da prisão

O assassino condenado saiu de uma instalação da Califórnia na terça-feira depois de receber a liberdade condicional no início do mês… Gavin Newsom disse que não contestaria sua libertação, apesar de tê-lo feito três vezes ao longo de sua gestão como governador.

Mais importante, os advogados de Van Houten disseram que ela não representa mais uma ameaça para a sociedade… e parece que um punhado de conselhos de liberdade condicional concordou com isso, assinando recomendações de que ela deveria ser libertada, apesar de sua sentença de prisão perpétua.

Como dissemos, Newsom atirou nela várias vezes … com seu argumento sendo, a natureza de seu crime deveria impedi-la de desfrutar de uma vida livre. Mas, depois da última rejeição dele… ela recorreu da decisão dele no tribunal, e eles acabaram ficando do lado dela.