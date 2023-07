LIBERADA PRIMEIRA PARCELA com VALOR MAIOR do BOLSA FAMÍLIA HOJE (18/07)

Os pagamentos do Bolsa Família neste mês de julho já foram liberados hoje (18), e se encerram ao final do mês, no dia 31. Sendo assim, os beneficiários irão contar com os R$ 600 no mínimo por família, além dos adicionais do programa social, que podem aumentar bastante esse valor.

Desta maneira, com os pagamentos adicionais, a média de valores pagos pelo Bolsa Família aos beneficiários no mês passado (junho) foi de R$ 705,4. A expectativa para julho é de que essa média aumente mais ainda.

Todos os meses o aplicativo do Bolsa Família é atualizado, incluindo as famílias que se enquadram nos critérios do programa e dos adicionais, e também removendo aquelas que não estão aptas a receber os valores. Com isso, o programa social beneficiou cerca de 21,2 milhões de famílias brasileiras de baixa renda em junho.

Pagamentos adicionais

O Bolsa Família conta com vários benefícios em sua composição. Dentre eles está o Benefício Variável Familiar, que paga um adicional de R$ 50 aos beneficiários do Bolsa Família, caso a família possua em sua composição mulheres gestantes, lactantes, e jovens entre 7 e 18 anos (incompletos).

Além disso, o programa social já vinha pagando o Benefício Primeira Infância, o qual paga um adicional de R$ 150 para cada criança de até seis anos presente na família.

Por fim, o governo também criou um último benefício para o programa social. É o chamado Benefício de Renda de Cidadania, que paga para cada integrante da família beneficiária do programa R$ 142, podendo trazer mais um dinheiro extra nos pagamentos do Bolsa Família.



No entanto, ainda se mantém o valor mínimo de R$ 600 por família, ou seja, caso este valor não seja atingido através das parcelas de R$ 142, o Benefício Complementar irá agir e completar o valor pago pelo benefício.

Calendário Bolsa Família em julho

Como de costume, os pagamentos do Bolsa Família em julho estão sendo feitos nos dez últimos dias úteis do mês. Sendo assim, os pagamentos se iniciam hoje (18), e se encerram no dia 31 de julho. Além disso, a ordem dos pagamentos é feita de acordo com o final do NIS (Número de Identificação Social) de cada beneficiário do programa. Confira a seguir o calendário:

NIS final 1: 18 de julho;

NIS final 2: 19 de julho;

NIS final 3: 20 de julho;

NIS final 4: 21 de julho;

NIS final 5: 24 de julho;

NIS final 6: 25 de julho;

NIS final 7: 26 de julho;

NIS final 8: 27 de julho;

NIS final 9: 28 de julho;

NIS final 0: 31 de julho.

É importante destacar que, para receber o Bolsa Família, a família deve cumprir algumas condições nas áreas da saúde e educação, assim como o requisito de renda máxima do programa.

Desta forma, as famílias devem garantir a frequência escolar de crianças e adolescentes, com idades entre 4 e 17 anos. Além disso, também é necessário realizar o acompanhamento pré-natal para gestantes, assim como manter o acompanhamento nutricional das crianças até seis anos (peso e altura). Por fim, a caderneta de vacinação das crianças da família deve ser mantida em dia.

Com relação ao requisito de renda máxima, o Bolsa Família teve alterações a partir de março. Sendo assim, o programa passou a contar com um limite mais abrangente, incluindo famílias com renda mensal por pessoa de até R$ 218. Anteriormente, o limite de renda era de R$ 210.