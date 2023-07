LIBERADO! Ajuda EXTRA para brasileiros na conta do CAIXA TEM

Os repasses para o Bolsa Família deste período já iniciaram e, durante julho, os favorecidos receberão uma ótima novidade. Será disponibilizado um valor adicional no Caixa Tem, podendo ultrapassar R$ 300. Por isso, é essencial verificar o benefício o mais breve possível.

Para não perder a oportunidade de ter um dinheiro a mais, entenda motivos pelos quais o programa oferecerá o montante neste mês. Assim, veja se é possível ter o saldo do Caixa Tem agraciado com o benefício que faz tanta diferença na vida dos brasileiros.

Bolsa Família com valores adicionais em julho direto no Caixa Tem

Inicialmente, os repasses adicionais do Bolsa Família estão relacionados aos complementos que já foram liberados em junho. De forma geral, o valor mínimo concedido às famílias corresponde a R$ 142 por pessoa, porém, se o montante de R$ 600 não for atingido devido a poucos beneficiários na família, o programa complementa essa quantia até alcançar os valores mínimos.

No entanto, famílias com mais membros podem receber o valor correspondente a essa quantidade. Além disso, é importante destacar que, em março, os grupos beneficiários passaram a ter acesso a um dos extras mais aguardados, prometidos durante a campanha eleitoral do presidente Lula: o adicional para crianças com até seis anos de idade no valor de R$ 150.

Isso significa que lares com crianças nessa faixa etária terão acesso a esse repasse. Sem contar que, como esse valor é acumulativo, caso a família possua mais crianças dentro dessa exigência, o valor é dobrado, triplicado, etc. Dessa forma, em junho, passaram a ser concedidos mais três adicionais importantes, todos no valor de R$ 50, para:

Mulheres grávidas;

Mães lactantes;

Jovens entre sete e dezoito anos.

Assim como o pagamento para as crianças, esses adicionais também são acumulativos. Isso significa que muitas famílias recebem valores acima do mínimo de R$ 600.

Quando ocorrem os repasses?

Por último, os repasses extras do Bolsa Família, assim como os valores regulares, são disponibilizados simultaneamente através do Caixa Tem. Verifique abaixo o calendário de repasses para este mês:

18 de julho – Valor repassado para os beneficiários que tenham o NIS com final 1;

19 de julho – Valor repassado para os beneficiários que tenham o NIS com final 2;

20 de julho – Valor repassado para os beneficiários que tenham o NIS com final 3;

21 de julho – Valor repassado para os beneficiários que tenham o NIS com final 4;

24 de julho – Valor repassado para os beneficiários que tenham o NIS com final 5;

25 de julho – Valor repassado para os beneficiários que tenham o NIS com final NIS 6;

26 de julho – Valor repassado para os beneficiários que tenham o NIS com final 7;

27 de julho – Valor repassado para os beneficiários que tenham o NIS com final 8;

28 de julho – Valor repassado para os beneficiários que tenham o NIS com final 9;

31 de julho – Valor repassado para os beneficiários que tenham o NIS com final 0.

Para consultar os pagamentos, basta acessar os links oficiais divulgados pelo Governo Federal:



Você também pode gostar:

Regra de proteção

Cerca de 2,2 milhões de famílias estão beneficiadas pela regra de proteção em julho. Essa medida, implementada no mês anterior, permite que famílias cujos membros encontrem emprego e aumentem sua renda, recebam 50% do benefício a que teriam direito por até dois anos, desde que cada integrante receba até meio salário mínimo.

Para essas famílias, o benefício médio alcançou R$ 378,91. De acordo com informações do Ministério do Desenvolvimento Social, do total de famílias que se encontram na regra de proteção, 1,46 milhão foram incluídas neste mês por causa da integração dos dados do Bolsa Família com o CNIS.