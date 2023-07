LIBERADO Novo Pagamento do BOLSA FAMÍLIA nesta TERÇA(25)

O Bolsa Família, um programa de assistência social concebido pelo governo brasileiro, tem se mostrado uma estratégia eficaz no combate à pobreza e na redução da desigualdade social em nosso país.

Mais um Pagamento de julho do Bolsa Família Liberado com Adicional

Nesta Terça(25), a Caixa Econômica Federal efetua o pagamento da parcela do Bolsa Família para os beneficiários cujo Número de Inscrição Social (NIS) termina em 6. Esta parcela já contempla o novo adicional de R$ 50 destinado às famílias com gestantes e filhos entre sete e 18 anos.



Valor Médio do Benefício

O valor mínimo do Bolsa Família é de R$ 600, porém, com os novos adicionais, o valor médio do benefício aumenta para R$ 684,17. O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social estima que cerca de 20,9 milhões de famílias serão beneficiadas pelo programa em julho.

Integração de Dados e Inclusões

Uma importante inovação deste mês é a integração dos dados do Bolsa Família com o Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS). Essa integração permitiu a identificação de 341 mil famílias que tiveram o benefício cancelado por possuírem renda acima do limite estabelecido pelo programa. Contudo, 300 mil famílias foram incorporadas ao programa em julho.

Cerca de 2,2 milhões de famílias se enquadram na regra de proteção neste mês de julho. Esta regra permite que famílias cujos membros consigam emprego e aumentem a renda possam receber 50% do benefício pelo período de até dois anos.

Reestruturação e Aumento de Verba

No início deste ano, o programa social voltou a se chamar Bolsa Família. O valor mínimo de R$ 600 foi garantido após a aprovação da Emenda Constitucional da Transição, que permitiu o gasto de até R$ 145 bilhões fora do teto de gastos neste ano, sendo R$ 70 bilhões destinados especificamente ao benefício.

Calendário Atualizado Bolsa Família

Os pagamentos do Bolsa Família ocorrem nos últimos dez dias úteis de cada mês. Os beneficiários podem consultar informações sobre as datas de pagamento, o valor do benefício e a composição das parcelas através do aplicativo Caixa Tem. Confira Calendário Atualizado do Bolsa Família de Julho:

18 de julho: NIS de final 1;

19 de julho: NIS de final 2;

20 de julho: NIS de final 3;

21 de julho: NIS de final 4;

24 de julho: NIS de final 5;

25 de julho: NIS de final 6;

26 de julho: NIS de final 7;

27 de julho: NIS de final 8;

28 de julho: NIS de final 9;

31 de julho: NIS de final 0.



O governo divulgou novas regras que tratam sobre a composição dos valores que as famílias beneficiárias do Bolsa Família irão receber. Terá um valor mínimo de R$ 600. Para ter acesso as parcelas do Bolsa Família, a unidade familiar deverá possuir uma renda mensal per capita, ou seja, por pessoa, de até R$ 218. Assim, os valores são da seguinte forma: Benefício de Renda de Cidadania (BRC) : R$ 142 por cada pessoa do grupo familiar;

: R$ 142 por cada pessoa do grupo familiar; Benefício Primeira Infância (BPI) : cota complementar de R$ 150 para famílias que possuem crianças de 0 a 6 anos em sua composição;

: cota complementar de R$ 150 para famílias que possuem crianças de 0 a 6 anos em sua composição; Benefício Complementar (BCO) : valor destinado a famílias menores para que as mesmas alcancem o valor mínimo de R$ 600.

: valor destinado a famílias menores para que as mesmas alcancem o valor mínimo de R$ 600. Benefício Variável Familiar: que contempla gestantes, crianças e jovens ( de sete a 18 anos de idade). O valor dessa modalidade corresponde a R$50, para cada integrante elegível. Também é determinado uma série de condicionalidade que precisam ser cumpridas para assegurar o direito aos valores, como uma frequência escolar mínima, cumprimento do calendário nacional de vacinação e acompanhamento médico regular da gestante e de crianças em fase de desenvolvimento. Cadastro nova versão do Programa Bolsa Família O cadastro para a nova versão do Programa Bolsa Família continua sendo através do CadÚnico. É importante salientar que o beneficiário deve sempre manter os dados cadastrados atualizados. Dessa forma você evita transtornos como o bloqueio da assistência financeira. Os beneficiários que atendem aos requisitos para participar do bolsa família e já estão cadastrados podem utilizar o aplicativo do Bolsa Família. Por meio do aplicativo, os beneficiários podem verificar a data em que o pagamento estará disponível, conferir o valor a ser recebido e até mesmo acompanhar a situação cadastral. Além do aplicativo, a CAIXA disponibiliza outros canais de atendimento para auxiliar os beneficiários do Bolsa Família. Os interessados podem obter informações por meio do telefone 0800-726-0207 ou acessar o site oficial do programa. Para aqueles que preferem o atendimento presencial, é possível buscar orientações nas agências da CAIXA espalhadas por todo o país. Para utilizar o aplicativo Bolsa Família 2023 é preciso baixar o app em um dispositivo móvel compatível. O aplicativo está disponível tanto para Android quanto para iPhone (iOS). Basta acessar a loja de aplicativos do celular, procurar por “Bolsa Família” e fazer o download gratuito. A Caixa Econômica Federal está oferecendo uma nova opção de crédito chamada Crédito CAIXA Tem. Ela é destinada a pessoas físicas e Microempreendedores Individuais (MEIs) que desejam iniciar ou expandir seus negócios, bem como os beneficiários do Bolsa Família. Essa modalidade de empréstimo permite cobrir despesas diversas. Por exemplo: quem recebe o Bolsa Família pode quitar contas de serviços básicos, e os MEI’s conseguem pagar fornecedores, compra de insumos e mercadorias para revenda, entre outras necessidades. Como e quem pode solicitar o Empréstimo CAIXA TEM? Para pessoas físicas, o empréstimo é totalmente online e pode ser solicitado diretamente pelo aplicativo CAIXA Tem (disponível para Android e iOS). Beneficiários do Bolsa Família e demais pessoas físicas Os requisitos para solicitar são: Ter interesse em iniciar ou melhorar seu negócio, incluindo beneficiários do Bolsa Família;

Ter menos de R$ 3.000 em débitos bancários até 31/01/2022, excluindo empréstimos imobiliários e limites não utilizados;

Possuir cadastro atualizado no CAIXA Tem;

Ter uma Poupança CAIXA Tem;

Ser aprovado na análise de crédito;

Estar em conformidade com as regras do Empréstimo – Crédito CAIXA Tem. MEI’s Para Microempreendedores Individuais (MEIs), o processo é diferente e deve ser feito nas agências da CAIXA. Os requisitos são: Ter 12 meses ou mais de atividade/constituição como MEI;

Ter um faturamento anual menor que R$ 81.000;

Possuir menos de R$ 3.000 em débitos bancários até 31/01/2022, excluindo empréstimos imobiliários e limites não utilizados;

Possuir uma Conta Pessoa Jurídica CAIXA;

Ser aprovado na análise de crédito;

Estar em conformidade com as regras do Empréstimo – Crédito CAIXA Tem. O valor máximo disponível para o empréstimo é de até R$ 1.000,00. O prazo de pagamento varia de 18 a 24 meses, com taxa de juros de até 3,99% ao mês. Como contratar o Empréstimo Caixa TEM? Para aqueles que já possuem uma conta registrada no CAIXA Tem, é necessário seguir os seguintes passos: Acesse a loja de aplicativos do seu celular e busque por “CAIXA Tem”. Verifique se há uma opção de atualização disponível. Abra o aplicativo CAIXA Tem e atualize seu cadastro, fornecendo informações pessoais como endereço, renda, profissão e patrimônio. Envie uma foto de seu documento de identidade (RG ou CNH). Envie uma selfie (uma foto sua). Após a atualização, sua Poupança Social Digital será convertida em Poupança CAIXA Tem. A Caixa realizará a avaliação de crédito dentro de um prazo máximo de 10 dias, após a atualização do seu cadastro. Se o seu crédito for aprovado, você terá a opção de solicitar o financiamento no próprio app. Após a contratação do financiamento, o valor será depositado diretamente na sua conta Poupança Caixa Tem. O pagamento das parcelas será feito através de débito automático na sua conta Poupança.

Auxílio Gás Julho Bolsa Família

Neste mês, não haverá o pagamento do Auxílio Gás, benefício destinado às famílias cadastradas no CadÚnico. O pagamento ocorre a cada dois meses, e o próximo será realizado em agosto.