Liberado pagamento de até R$1 mil para usuários do Bolsa Família

Os beneficiários do Bolsa Família estão em festa no país. Milhares de segurados comemoram o pagamento da nova parcela do benefício nesta sexta-feira (21), mas o valor liberado contemplou apenas um grupo de beneficiários.

Todos os meses, o Governo Federal realiza o pagamento das parcelas do Bolsa Família a milhões de pessoas no Brasil. Os repasses acontecem de acordo com o último dígito do Número de Identificação Social (NIS) dos usuários. Assim, um novo grupo tem acesso ao valor em suas contas a cada dia útil.

Nesta sexta-feira (21), os beneficiários com NIS de final 4 foram contemplados com o pagamento da nova parcela do Bolsa Família. Isso quer dizer que esses segurados já podem movimentar o valor do benefício, que pode superar R$ 1.000.

Bolsa Família pode pagar mais de R$ 1.000

O valor do Bolsa Família continua alegrando os beneficiários. As parcelas superam R$ 1.000 para algumas famílias do país, que contam os dias para receber o benefício. Mas você sabe por que o valor pode ficar tão alto assim?

Em primeiro lugar, o Benefício de Renda de Cidadania garante o pagamento de R$ 142 por pessoa que faça parte da família dos beneficiários do Bolsa Família, e que estejam inscritas no Cadastro Único (CadÚnico). Assim, uma família composta por dois adultos e duas crianças teria direito a R$ 568 (R$ 142 x 4).

No entanto, o Governo Federal garante o pagamento mínimo de R$ 600 por cada usuário do Bolsa Família. Dessa forma, as famílias com até quatro pessoas têm o valor do benefício complementado pelo governo, para que alcance R$ 600. Contudo, esse valor pode passar de R$ 1.000.

Veja como o valor do Bolsa Família supera R$ 1.000

Todos os usuários do Bolsa Família recebem, no mínimo, R$ 600 todos os meses. Entretanto, o Governo Federal está pagando benefícios adicionais para os segurados, aumentando o valor do repasse.

Veja abaixo quais são os benefícios adicionais do Bolsa Família:

Benefício Primeira Infância: desde março, o governo vem realizando o pagamento de R$ 150 por criança de até seis anos de idade. Em suma, o benefício é cumulativo, ou seja, caso haja mais de uma criança nessa faixa etária, todas elas terão direito a receber o valor do benefício.

desde março, o governo vem realizando o pagamento de por criança de até seis anos de idade. Em suma, o benefício é cumulativo, ou seja, caso haja mais de uma criança nessa faixa etária, todas elas terão direito a receber o valor do benefício. Benefício Variável Familiar: assegura o pagamento de um valor adicional de R$ 50 a dependentes de sete a 18 anos, bem como a gestantes e lactantes integrantes da composição familiar.

Segundo as regras do Bolsa Família, cada benefício se destina a um grupo específico de pessoas. Por isso, as famílias podem receber, cumulativamente, todos eles.

Por exemplo, uma família composta por dois adultos e três crianças de 2, 5 e 6 anos irão receber R$ 1.050 no mês. Isso acontece porque a família recebe a parcela mínima de R$ 600, mais R$ 150 por cada criança de até seis anos (R$ 150 x 3 = R$ 450). No total, o valor chega a R$ 1.050 (R$ 600 + R$ 450).



Regra de Proteção do Bolsa Família

De acordo com as novas regras do Bolsa Família, as famílias beneficiárias receberam uma grande ajuda da Regra de Proteção. Em resumo, os usuários podem ingressar no Bolsa Família caso tenham uma renda mensal de até R$ 218 por pessoa da família.

Assim, uma família composta por dois adultos e três crianças, que tenha uma renda de R$ 1.000 por mês, estará qualificada para receber o Bolsa Família. Isso porque, ao dividir R$ 1.000 (renda familiar) por 5 (quantidade de pessoas da família), cada indivíduo terá uma renda mensal de R$ 200.

As famílias que já recebem o Bolsa Família, e conseguem aumentar a renda mensal, superando os R$ 218 por pessoa, não perdem o benefício de imediato. Embora descumpram o requisito de renda mínima, essas famílias continuam recebendo o valor pago pelo Governo Federal por mais dois anos, mas apenas 50% do valor da parcela que tinham direito.

Requisitos para não perder o benefício

Os usuários do Bolsa Família precisam ficar atentos para não perderem o benefício. O Governo Federal determina o cumprimento de alguns requisitos para manter a elegibilidade do Bolsa Família. Por isso, as famílias precisam fazer o seguinte:

Realizar acompanhamento pré-natal;

Acompanhar calendário nacional de vacinação;

Acompanhar estado nutricional de crianças menores de 7 anos;

Manter frequência escolar mínima de 60% para crianças de 4 a 5 anos;

Manter frequência escolar mínima de 75% para beneficiários de 6 a 18 anos incompletos que não concluíram a educação básica;

Atualizar o Cadastro Único a cada 24 meses (dois anos).

Calendário de pagamentos de julho

O pagamento da parcela de julho do Bolsa Família teve início nesta semana. Os repasses continuarão até o final do mês, beneficiando um novo grupo a cada dia útil.

As famílias beneficiárias do programa recebem o valor através da Caixa Econômica Federal, nas agências do banco ou pelo aplicativo Caixa Tem.

Veja abaixo o calendário de pagamentos do Bolsa Família de julho de 2023:

NIS de final 1: dia 18 de julho (LIBERADO);

NIS de final 2: dia 19 de julho (LIBERADO);

NIS de final 3: dia 20 de julho (LIBERADO);

NIS de final 4: dia 21 de julho (LIBERADO);

NIS de final 5: dia 24 de julho;

NIS de final 6: dia 25 de julho;

NIS de final 7: dia 26 de julho;

NIS de final 8: dia 27 de julho;

NIS de final 9: dia 28 de julho;

NIS de final 0: dia 31 de julho.