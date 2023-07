LIBERADO! Recursos do Caixa Tem ajudam brasileiros; confira

Durante a crise sanitária causada pelo coronavírus, surgiu o aplicativo Caixa Tem. O objetivo foi simplificar a transferência do Auxílio Emergencial disponibilizado pela Caixa Econômica Federal. Após o encerramento do programa governamental, essa ferramenta foi redefinida e incorporou uma variedade de novas funcionalidades.

No presente momento, a maioria dos utilizadores da plataforma de economia digital social tem conhecimento limitado sobre as opções oferecidas. Com isso, acabam negligenciando diversas conveniências em termos de produtos e serviços do Caixa Tem.

Atualmente, esse app é conhecido como um meio de transação do Bolsa Família e de outros auxílios sociais. Contudo, suas capacidades vão além dessas finalidades. A seguir, serão apresentadas outras ferramentas que possivelmente são desconhecidas.

Produtos e serviços disponíveis no Caixa Tem

Essa aplicação possui mais de 25 recursos distintos, porém, para desfrutá-los, é necessário atualizá-la para a versão mais recente (1.78). O cidadão precisa apenas acessar a loja de aplicativos Google Play Store ou App Store e efetuar o download da atualização.

Alguns produtos e serviços requerem ainda que o cliente faça uma atualização dos seus dados cadastrais, como:

Documentos pessoais;

Rendimentos;

Endereço;

Entre outros.

Ademais, é crucial estar ciente dos limites estabelecidos pela Caixa para as transações, que são de R$ 600 por operação, R$ 5 mil por dia e R$ 10 mil por mês.



Relação de funcionalidades

A seguir, apresentamos todas as opções disponíveis no Caixa Tem:

Benefício do seguro-desemprego;

Abono salarial;

Renegociação de dívidas;

Recarga de crédito para celular;

Seguro Apoio Família;

Emissão do informe de rendimentos;

Serviços Rapidex;

Atualização dos dados cadastrais ;

; Caixa Para Elas;

Empréstimos;

Financiamento habitacional pela Caixa;

Cartão de crédito;

Programa Bolsa Família;

Retirada de dinheiro sem cartão;

Realização de depósitos;

Cartão de débito virtual;

Transferências;

Pix;

Número de Inscrição Social (NIS) pessoal;

Extrato de movimentações;

Dicas financeiras;

Consulta de comprovantes;

Pagamento em casas lotéricas;

Pagamento em terminais de pagamento;

Quitação de contas;

Open Finance.

Como solicitar o empréstimo no Caixa Tem

A Caixa Econômica Federal oferece uma linha de microcrédito chamada Crédito CAIXA Tem, também conhecida como Programa de Simplificação de Microcrédito Digital para Empreendedores (SIM Digital). Essa linha de crédito é destinada a Empreendedores Pessoa Física (informais) e Microempreendedores Individuais (MEI) que desejam iniciar ou melhorar seus negócios. Para solicitar o empréstimo, é necessário ter pelo menos 12 meses de atividade registrada com CNPJ.

Empreendedores Pessoa Jurídica (PJ) podem solicitar empréstimos de até R$ 3.000, com parcelamento de 18 a 24 meses e taxa de juros a partir de 1,99% ao mês. Já os empreendedores Pessoa Física (PF) têm a opção de pedir empréstimos de até R$ 1.000, com taxa de juros entre 2,99% e 3,60% ao mês. Eles também podem escolher um prazo de parcelamento entre 18 e 24 meses.

Os recursos do empréstimo podem ser utilizados para pagar despesas com:

Fornecedores;

Salários de ajudantes/funcionários;

Contas de água, luz e aluguel;

Além de comprar matérias-primas e mercadorias para revenda;

Entre outras finalidades.

Quem pode usar o recurso de crédito

Para se qualificar ao empréstimo – Crédito CAIXA Tem, é necessário atender aos seguintes critérios:

Pessoas Físicas que desejam iniciar ou melhorar seu negócio , incluindo beneficiários do Bolsa Família;

, incluindo beneficiários do Bolsa Família; Ter dívidas bancárias de até R$ 3.000 até 31/01/2022, excluindo financiamentos habitacionais e limites não utilizados;

Ter o cadastro atualizado no CAIXA Tem;

Possuir uma conta Poupança CAIXA Tem;

Ter aprovação na análise de crédito;

Estar de acordo com as regras do Empréstimo.

Para Microempreendedores Individuais (MEI), os critérios adicionais incluem:

Ter 12 meses ou mais de atividade/constituição como MEI;

Ter faturamento anual inferior a R$ 81.000;

Possuir dívidas bancárias de até R$ 3.000 até 31/01/2022, excluindo financiamentos habitacionais e limites não utilizados;

Possuir uma conta Pessoa Jurídica CAIXA;

Ter aprovação na análise de crédito;

Estar de acordo com as regras do Empréstimo.

É importante destacar que pessoas físicas ou microempreendedores individuais (MEI) que possuem empréstimos ou financiamentos em bancos ou instituições financeiras com valor superior a R$ 3 mil até 31 de janeiro de 2022 não são elegíveis para solicitar o crédito. No entanto, é válido ressaltar que contratos de financiamento imobiliário e limites não utilizados de cheque especial e cartão de crédito não se consideram nesse critério de exclusão.