liberte o MATEMÁTICO que há em você

Com certeza, há algo mágico nos desafios com números. Através deles, somos cativados pelo charme inerente da matemática e somos instigados a acordar o nosso pensador lógico interno.

Nesse sentido, queremos convidá-lo para mergulhar de cabeça nesse universo de enigmas numéricos, os quais, sem dúvida, desafiarão e exercitarão a sua mente. Portanto, pegue sua caneta e papel, prepare-se para se deleitar na complexidade encantadora dos números e vamos lá!

Desafios com números

Desafio 1: Primeiramente, o desafio que trazemos para você é um clássico dos enigmas numéricos. Que número vem a seguir nesta sequência: 1, 1, 2, 3, 5, 8…?

a) 10

b) 11

c) 12

d) 13

Desafio 2: Em seguida, vamos para o próximo desafio, o enigma é: Se 1 + 4 = 5, 2 + 5 = 12, 3 + 6 = 21, então, 8 + 11 = ?

a) 96

b) 40



c) 44

d) 32

Desafio 3: E então: vamos para mais um desafio? Quantos zeros existem no final do número resultado de 100 factorial (100!)?

a) 20

b) 22

c) 24

d) 26

Desafio 4: Antes de mais nada, queremos que você pense sobre o seguinte: Se você multiplicar todos os números de um telefone padrão (0-9), qual é o resultado final?

a) 0

b) 1

c) 362880

d) 3628800

Mais desafios com números

Desafio 5: Da mesma forma, encontre o número que falta na sequência: 9, 18, 31, 48, __, 92.

a) 69

b) 70

c) 71

d) 72

Desafio 6: Para o sexto problema, temos uma pergunta intrigante: O que é maior, a quantidade de números primos menores que 1000 ou a quantidade de segundos em uma hora?

a) Números primos menores que 1000

b) Segundos em uma hora

c) Ambos são iguais

d) Impossível determinar

Desafio 7: Agora, chegamos ao sétimo desafio. Contudo, este é para aqueles que amam pensar fora da caixa: Se um trem elétrico viaja para o leste a 60 km/h, e o vento sopra para o oeste a 10 km/h, para que direção a fumaça vai?

a) Leste

b) Oeste

c) Norte

d) Nenhuma direção

Desafio 8: Em seguida, o oitavo teste é o seguinte: Qual é a soma dos primeiros 50 números pares?

a) 1225

b) 2450

c) 2500

d) 2550

Desafio 9: Da mesma forma, quase no final, o penúltimo problema é: Se o dobro do número “x” é igual à metade do número “y”, e a soma de “x” e “y” é igual a 45, qual é o valor de “y”?

a) 20

b) 30

c) 35

d) 40

Desafio 10: Por fim, para fechar com chave de ouro, o último teste pergunta: Qual número, quando elevado ao cubo, resulta em 27?

a) 2

b) 3

c) 4

d) 5

Respostas

d) 13 c) 44 c) 24 a) 0 a) 69 b) Segundos em uma hora d) Nenhuma direção b) 2450 d) 40 b) 3

Conclusão

Por fim, você chegou ao fim dos desafios. E então? Como acha que se saiu? No entanto, independente do resultado, lembre-se sempre de que a chave para melhorar é a prática constante.

Da mesma forma, os números possuem uma linguagem única e desafiadora, que, quando dominada, abre portas para um novo mundo de raciocínio lógico e resolução de problemas. Portanto, continue acompanhando o nosso site para mais desafios, curiosidades e belezas do universo matemático. Nos vemos em breve!