Lil Baby atrai grande multidão na inauguração de seu restaurante de frutos do mar

O rapper do Quality Control foi ladeado por uma grande audiência de apoiadores como vereador da cidade de Atlanta Byron Amos elogiou Baby por abrir o estabelecimento em seu antigo bairro… que, se você estiver no ATL, fica na 880 MLK Jr Dr. SW.

bebê estava segurando seu filho Leal e acenou com a cabeça enquanto outros recebiam seu crédito por suportar os obstáculos de construção que atrasaram e ameaçaram a criação do restaurante.

bebê e seu parceiro Chad Dillon quer intencionalmente atrapalhar a cena local, e o gancho do restaurante são seus 7 molhos personalizados exclusivos, com Baby particularmente delirando com o idiota caribenho.