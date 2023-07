Lil Baby se apresenta para celebridades no Michael Rubin’s Vegas Bash

Michael Rubin seguiu sua famosa festa de fogos de artifício em 4 de julho nos Hamptons este ano com outra festa repleta de celebridades em Las Vegas … e temos toda a emoção em vídeo !!

O TMZ obteve esta filmagem mostrando um bando de estrelas festejando na Summer Players Party da NBA na boate TAO, com o rapper Lil Baby se apresentando no palco no sábado à noite.