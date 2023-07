Lil Durk cancela várias aparições em festivais enquanto os problemas de saúde continuam

Lil Durk Os problemas de saúde de Michael parecem ser mais profundos do que o que sua equipe declarou publicamente … já que o rapper agora foi forçado a desligar várias datas da turnê, bem como sua aparição no Rolling Loud.

A estrela do rap de Chicago estava programada para subir ao palco no sábado, pouco antes Travis Scott desempenho de retorno de … mas tem que ficar de lado por enquanto.

Durk também deve subir ao palco de 11 a 12 de agosto em Chicago para algumas datas de retorno ao lar … mas, do jeito que está, o assunto parece ser uma situação do dia a dia.

As datas planejadas da turnê de Durk com Kodak Preto, NLE Choppadar DD Osama para sua turnê “Sorry For The Drought”, também foram cancelados.