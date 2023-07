Lil Nas X tem brinquedo sexual jogado no palco durante Lollapalooza

Lil Nas X é a mais recente celebridade a receber lixo no meio de uma apresentação – mas, felizmente, esta resultou em mais risadas do que contusões.

O rapper estava se apresentando no Lollapalooza europeu em Estocolmo no sábado, e bem no meio de uma de suas músicas – um item solto voou no ar e caiu a seus pés. Nas X parou o show e se abaixou para ver o que era… como se viu, era um brinquedo sexual.