Limites de Renda Coberta da Califórnia: O que acontece se você colocar a renda errada para a Califórnia Coberta?

So você se inscreveu para um Califórnia coberta plano de saúde, conseguiu um doce crédito fiscal premium, pagou seu primeiro prêmio, conseguiu aqueles cartões médicos brilhantes e agora você está pensando que tudo está indo bem. Bem, há mais uma coisa que você precisa ficar de olho: sua renda familiar. Se mudar durante o ano, você precisa denunciá-lo dentro de 30 dias. O que acontece se você não fizer isso?

Se sua renda for maior do que o esperado, isso significa que se você estava navegando o ano todo com a APTC com base em uma renda menor, na verdade você recebeu muita ajuda e agora precisa pagar de volta. A boa notícia é que há um limite de quanto você deve com base na renda familiar anual.

Se sua renda for menor do que o previsto, você receberá um reembolso quando declarar seus impostos. É isso mesmo, qualquer assistência premium para a qual você era elegível, mas não recebeu, voltará para você. Apenas certifique-se de registrar seus impostos a tempo para obter os créditos fiscais que são seus por direito.

Você terá que reembolsar seu APTC?

Se sua renda cair abaixo de 138% do Nível Federal de Pobreza e você se tornar elegível para Médico? Você ainda terá que reembolsar seu APTC? A Covered California tem uma resposta para você: “Geralmente, não.” Se você relatou sua renda como elegível para assistência premium e posteriormente se qualificou para Medi-Cal, não precisará devolver a assistência premium que recebeu. Mas você tem que informar essa mudança de renda em 30 dias, caso contrário, pode haver algumas consequências. Portanto, não procrastine, informe essa mudança o mais rápido possível.

Como relatar uma mudança?

Entre no seu Califórnia coberta conta, localize o botão “Relatar uma alteração” e conte tudo. Se você ainda não tem uma conta, não se preocupe. Você pode criar um com seu próprio nome de usuário e senha e vinculá-lo à sua conta existente. E se você está se sentindo um pouco perdido ou tem perguntas zumbindo em sua cabeça, estamos aqui para ajudar como seu agente de seguro de saúde de confiança. Basta nos ligar no 1-877-752-4737e nós vamos resolver você.

E mais uma coisa a ter em mente: se você tiver dúvidas sobre impostos do IRS sobre como o Affordable Care Act afetará você e seus impostos, confira www.irs.gov/aca para algumas respostas.