Limites de renda do CalWorks 2023: qual é o limite para auxílio individual?

Thá sempre uma estrutura muito rígida em vigor quando se trata de bem-estar do estado no Estados Unidos da América e isso não é diferente na Califórnia.

O California Work Opportunity and Responsibility to Kids (CalWORKs) é um dos tipos de benefícios mais amplamente administrados nos Estados Unidos, mas as autoridades precisam garantir que a quantidade certa de ajuda seja destinada às pessoas que mais precisam.

Por esse motivo, existem limites de renda para diferentes tipos de famílias. Naturalmente, uma família com seis pessoas exigirá mais ajuda do estado do que uma família de uma pessoa.

O objetivo declarado do programa CalWorks é o seguinte: