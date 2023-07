Limpe as suas persianas sem esforço com estas soluções caseiras

As persianas são uma escolha popular para janelas em todo o mundo. Elas oferecem uma aparência elegante e moderna, enquanto mantêm a privacidade e controlam a entrada de luz natural. No entanto, como qualquer outra coisa em sua casa, elas acumulam sujeira e poeira ao longo do tempo.

Por isso, mantê-las limpas regularmente não só as mantém bonitas, mas também prolonga sua vida útil. Neste artigo, você encontrará soluções caseiras para limpar as suas persianas sem esforço.

A limpeza regular pode ajudar a melhorar a qualidade do ar dentro da sua casa. Além do mais, a poeira acumulada pode conter ácaros e outros alérgenos que podem afetar a sua saúde, especialmente se você sofre de alergias ou asma.

Além disso, a sujeira acumulada pode danificar as persianas ao longo do tempo, piorando a sua aparência e reduzindo a sua vida útil.

As desvantagens do uso de produtos comerciais de limpeza nas persianas

Os produtos comerciais de limpeza para persianas geralmente contêm produtos químicos agressivos que podem danificar as persianas e prejudicar a saúde de quem as utiliza. Além disso, esses produtos geralmente são caros e podem não ser tão eficazes quanto as soluções caseiras.

Apresentamos na sequência, as melhores soluções caseiras para limpar persianas, e deixá-las com aparência de novas.

Solução de vinagre branco e água

O vinagre branco é um excelente limpador natural, pois é seguro e eficaz. Para fazer a solução, misture uma xícara de água morna com uma xícara de vinagre branco. Em seguida, mergulhe um pano de limpeza na solução e torça-o para remover o excesso de líquido.

Passe o pano nas persianas, limpando-as cuidadosamente. Se elas estiverem muito sujas, pode ser necessário repetir o processo várias vezes. Assim, quando terminar, enxágue as persianas com água limpa e seque-as com um pano seco.

Solução de bicarbonato de sódio e água

O bicarbonato de sódio é outro produto de limpeza natural que pode ser usado para limpar persianas. Para fazer a solução, misture duas colheres de sopa de bicarbonato de sódio com uma xícara de água morna. Em seguida, mergulhe um pano de limpeza na solução e torça-o para remover o excesso de líquido.

Passe o pano nas persianas, limpando-as cuidadosamente. Quando terminar, enxágue com água limpa e seque-as com um pano seco.

Solução de suco de limão e água

O suco de limão é um ótimo limpador que pode ser usado para limpar persianas. Para fazer a solução, misture uma xícara de água morna com o suco de um limão. Em seguida, mergulhe um pano de limpeza na solução.

Passe o pano nas persianas, limpando-as cuidadosamente. Pois, quando terminar, enxágue as persianas com água limpa e seque-as com um pano seco.

Como limpar diferentes tipos de persianas – as verticais, horizontais, de madeira e de tecido

Confira, agora, como realizar a limpeza de diversas persianas

Como limpar persianas verticais

As persianas verticais são fáceis de limpar. Basta usar o acessório de escova do aspirador de pó para remover a poeira acumulada. Em seguida, use um pano limpo e um dos produtos de limpeza caseiros mencionados acima para limpar as persianas.

Limpeza das persianas horizontais

As persianas horizontais podem ser limpas com um pano de limpeza e um dos produtos de limpeza caseiros mencionados acima. Assim, certifique-se de limpar cuidadosamente cada lâmina, pois a sujeira pode ficar presa nas bordas.

Para limpar os modelos de madeira, ter cuidado extra é essencial

As persianas de madeira são mais sensíveis do que as persianas de metal ou plástico e precisam de um cuidado extra. Para isso, use um pano de limpeza úmido com água morna e um pouco de sabão neutro para limpar as persianas de madeira. Aliás, não use água em excesso, pois isso pode danificar a madeira.

Persianas de tecido

As persianas de tecido podem ser limpas com um aspirador de pó com acessório de escova ou com um pano de limpeza umedecido com água e sabão neutro. Aqui, lembre-se de não esfregar muito forte para evitar danificar o tecido.

Dicas para manter as persianas limpas

Na sequência, apresentamos algumas dicas para manter as persianas limpas por mais tempo:

Limpe as persianas regularmente para evitar a acumulação de sujeira e poeira;

Ademais, use um aspirador de pó com acessório de escova para remover a poeira acumulada;

Evite o uso de produtos de limpeza comerciais agressivos;

Utilize as soluções caseiras mencionadas acima para limpar as persianas;

Enxágue com água limpa e seque-as com um pano seco após a limpeza.

Por fim, manter as persianas limpas é importante para prolongar a sua vida útil e melhorar a qualidade do ar dentro da sua casa. Então, em vez de usar produtos de limpeza comerciais agressivos, experimente as soluções caseiras mencionadas acima.