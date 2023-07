Lindsay Lohan mostra barriguinha de bebê crescendo no berçário

Lindsay Lohan parece pronta para dar as boas-vindas ao primeiro filho, e não apenas porque a barriguinha está crescendo… o quarto do bebê também está se formando.

A atriz mostrou o progresso da gravidez na quarta-feira, além do quarto que está preparando para o filho.

Lindsay conta que projetou o quarto do bebê com a Nestig, marca de móveis e decoração para os pequenos, e se inspirou na praia.

TMZ divulgou a história … Lindsay’s grávida de um menino — e, como vocês podem ver, ela está meio tradicional com uma decoração predominantemente azul.

Parece que o filho de Lindsay vai relaxar com um enorme ursinho de pelúcia e um lindo berço assim que chegar. Não sabemos a data do parto, mas considerando-a anunciou a gravidez em março … é uma boa aposta que ela está no terceiro trimestre.