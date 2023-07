Linha de roupas Skims de Kim Kardashian vale US$ 4 bilhões

Kim KardashianA popular linha de roupas da empresa, Skims, atingiu oficialmente a marca de US$ 4 bilhões… crescendo a uma taxa impressionante – quase US$ 1 bilhão acima da avaliação do ano passado.

A marca de KK recentemente conseguiu mais US$ 270 milhões em financiamento para a empresa – de acordo com O jornal New York Timesque ele diz que ajuda a catapultá-la para o novo círculo financeiro.

Para sua informação, a Skims foi marcada como uma empresa de $ 3,2 bilhões no início de 2022 … após outra rodada de financiamento que rendeu $ 240 milhões. A marca de Kim tinha um Avaliação de US$ 1,6 bilhão apenas um ano antes disso … tão claramente, as coisas estão melhorando e RÁPIDO.

Além do mais – fomos informados de que a empresa deve atingir vendas líquidas de $ 750 milhões em 2023 – acima dos quase $ 500 que atingiu em 2022.

Caso você tenha esquecido, Skims só está no jogo há 4 anos, fundada em 2019 por Kim, Emma Grededar Jens Grede.

A linha de modeladores tem sido um item básico da indústria de vestuário praticamente desde o seu lançamento… e a empresa até entrou na Lista dos 100 da TIME. Empresas Mais Influentes ano passado.