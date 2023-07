Lionel Messi chega ao Aeroporto de Fort Lauderdale, pronto para fazer a estreia no Inter Miami

Lionel Messi finalmente chegou a Aeroporto de Fort Lauderdale enquanto ele se prepara para finalizar sua transferência para Inter Miami. O homem de 36 anos recentemente desfrutou de férias relaxantes nas Bahamas com seus entes queridos depois de se despedir de Paris Saint-Germain no final da temporada anterior. Com seu contrato de dois anos com o Ligue 1 expiração lateral, Messi ganhou as manchetes no início de junho, quando anunciou sua decisão de se mudar para Major League Soccer (MLS).

Inter Miamio ambicioso MLS franquia, está de olho na estreia de Messi, coincidindo com sua primeira partida na Taça das Ligas. Este novo torneio apresenta todas as equipes de MLS e do México Liga MX e está programado para começar em 21 de julho, com Inter Miami enfrentando Cruz Azul. A expectativa em torno da apresentação de Messi ao time é palpável, e os torcedores aguardam ansiosamente sua presença em campo.

Relatórios de o atlético sugerir que Inter Miami está planejando uma grande apresentação do superastro argentino, possivelmente transmitindo-o durante o intervalo do Copa Ouro definitiva neste domingo. Estão em curso negociações entre Liga Principal de Futebol, CONCACAF, Raposae Univision para organizar a transmissão e mostrar uma parte da tão esperada apresentação. Fontes com conhecimento dos planos, falando sob condição de anonimato, compartilharam esses emocionantes desenvolvimentos, com o objetivo de proteger os delicados relacionamentos envolvidos.

A decisão de Messi abala a MLS enquanto o Inter Miami abre caminho para o futuro do esporte nos EUA

Barcelonaex-clube de Messi, manifestou reiterado interesse em readquirir os serviços do maestro argentino e Copa do Mundo ganhador. No entanto, Messi tomou a decisão de ingressar Paris Saint-Germain no verão de 2021, deixando as portas abertas para novas aventuras. Notavelmente, Messi também recebeu uma proposta lucrativa do lado da Arábia Saudita Al Hilalque poderia tê-lo visto comandando um impressionante US$ 468 milhões por ano . Apesar disso, Inter Miami permaneceram cada vez mais confiantes em sua busca por Messi, uma perseguição que durou vários anos.

Este movimento para Liga principal de futebol marca um marco significativo para o esporte nos Estados Unidos. Enquanto a nação se prepara para sediar o copa do mundo 2026 ao lado de Canadá e México, garantir os serviços de um jogador do calibre de Messi é um imenso triunfo para a liga. Fãs de todo o país aguardam ansiosamente a chegada do ícone do futebol, antecipando o impacto que ele terá dentro e fora do campo.