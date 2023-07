Lionel Messi evita colisão por pouco após passar no sinal vermelho, foi culpa dele?

Lionel Messi quase bateu com outro veículo enquanto dirigia em Fort Lauderdale, Flórida, na sexta-feira, mas não parecia ser culpa dele. Para começar, um torcedor o distraiu ao se aproximar do carro em movimento no cruzamento.

Messi, 36, tinha uma escolta policial na frente e atrás dele com a sirene ligada, então ele provavelmente tem licença para passar no sinal vermelho. O motorista que chegava deveria ter notado o carro da polícia e manobrado de acordo.

Felizmente, ninguém se machucou, já que tanto Messi quanto o outro piloto conseguiram diminuir a velocidade antes que qualquer outra coisa acontecesse.

TyC Sports transmitiu o vídeo que mostra a saída de Messi do Inter Miami instalações de treinamento a bordo de um luxuoso SUV branco.

O antigo FC Barcelona e Paris Saint-Germain continua a assimilar a vida na Flórida. Este incidente provavelmente vai lhe ensinar uma lição ou duas sobre as regras de trânsito.

Ele provavelmente não enfrentará nenhum problema legal por ultrapassar o sinal vermelho, considerando que os policiais estavam com ele, mas esse não é o caso de todos.

Aqueles que ultrapassarem um sinal vermelho na Flórida podem enfrentar uma multa de trânsito de até US$ 125 e três pontos de perda na carteira de motorista.

Messi será apresentado como o novo jogador do Inter Miami no domingo, no DRV PNK Stadium, em Fort Lauderdale.

Tudo o que ele fez desde sua chegada ganhou as manchetes, incluindo compras com a família e aparentemente sem segurança.