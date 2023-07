Lionel Messi será o ‘animador’ no show do intervalo da final da Copa Ouro?

AEmbora esteja a mais de 4.000 quilômetros de distância, o MLS vai tentar fazer Lionel Messi ‘presente’ no Final da Copa Ouro a ser realizado em Estádio SoFi. De acordo com o atléticoa liga americana está em negociações com concacaf para transmitir a apresentação de ‘La Pulga’ no Inter Miami nas telas do local de Inglewood, Califórnia.

O evento batizado de ‘The Unveil’, onde o clube da Flórida revelará suas contratações como o argentino, Sérgio Busquetse Gerardo ‘Tata’ Martinocomeçará às 16h, horário do México, enquanto o Final da Copa Ouro terá início às 17:30 MEX.

Com isso, a Major League Soccer solicitará a aprovação da Concacaf, FOX Sports United States e Univision para que uma parte do evento do Inter Miami seja exibida nas telas do SoFi Stadium. A intenção dos executivos da MLS e da Concacaf é maximizar a exposição, o público e o impacto de ambos os grandes eventos em todo o mundo.

É possível sobrepor a apresentação de Messi com a final da Copa Ouro?

“O evento contará com entretenimento, palestras em campo e muito mais.” Desta forma, sem mencionar Lionel Messi, Inter Miami revelou seus planos para domingo, 16 de julho. David BeckhamSe a equipe de quer dar tudo de si e planeja uma grande celebração com ‘The Unveil’, parece um desafio para ambos os eventos coincidirem durante o intervalo da final da Copa Ouro.

Se os horários forem cumpridos, teria que haver aproximadamente duas horas e meia entre a apresentação de ‘La Pulga’ e seus companheiros para que eles chegassem ao intervalo da partida da seleção nacional. No entanto, seria mais viável para eles fazer algo antes da partida que definirá o campeão da Concacaf, já que o pontapé inicial está previsto para ocorrer uma hora e meia depois do evento do Inter Miami.

No momento, não houve declarações da MLS e da Concacaf, então as discussões continuarão para estabelecer o melhor momento para Messi ‘comparecer’ à final da Copa Ouro.