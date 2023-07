Liquidação histórica de Todd Boehly no Chelsea: milhões de dólares em contratações e vendas

Ambora não seja uma surpresa, a enésima revolução do Chelsea chama a atenção com as saídas de César Azpilicueta (Atlético Madrid) e em breve Christian Pulisic (Milão ou Lyon), restarão apenas três ‘sobreviventes’ da final da Liga dos Campeões conquistada em 2021 no Porto: Thiago Silva, Ben Chilwell e Reece James.

A chegada de Todd Boehly causou um ‘terremoto’ em Stamford Bridge e com os milhões vieram as contratações, as vendas… e sua eventual desintegração.

Embora o mercado de transferências tenha começado oficialmente em 1º de julho, o Chelsea vem trabalhando nas operações de chegada e saída há muito tempo.

Já gastaram quase 100 milhões de euros entre Nico Jackson e Nkunkumas faturaram mais de 220 milhões com as saídas de Havertz, Kovacic, Monte para o United ou o êxodo maciço de jogadores para a liga saudita.

Com apenas 44 pontos na Premier League (12º) e zero títulos conquistados, o primeiro ano de Todd Boehly em Londres não poderia ter sido pior.

O americano comprou o clube de Abramovich há mais de um ano, gastou 600 milhões no mercado 2022/23 (o mais caro da história)… e foi desastroso, então agora ele tem dois meses para consertar o mau planejamento do ano passado.

Pochettino lidera o navio

Maurício Pochettino já está trabalhando em Cobham para retornar Chelsea às competições europeias em 2023/24.

Ele terá um ano com um calendário ‘mais leve’ (apenas Premier League e competições da copa nacional), mas com uma demanda muito alta para devolver o Chelsea ao seu lugar de direito.

Ele vai buscar isso através da história do clube neste século 21… e gastando no mercado, ninguém investe mais do que eles.

“A experiência, os padrões de excelência, as qualidades de liderança e o caráter de Mauricio servirão bem ao Chelsea à medida que avançamos”, dizia um comunicado quando Pochettino foi nomeado.

“Ele é um treinador vencedor, que trabalhou ao mais alto nível, em várias ligas e línguas.

“Seu espírito, abordagem tática e compromisso com o desenvolvimento fizeram dele um candidato excepcional.”

Para replicar o que ele conseguiu no passado em clubes como Tottenhamquando ele cresceu um plantel inteiro para chegar ao Liga dos Campeões final é o objetivo.

“Acho que o tamanho do plantel é algo que o clube vai abordar”, refletiu Frank Lampard antes de partir neste verão.

“Tenho certeza de que o novo técnico entenderá o que estou dizendo.”

As partidas já estão acontecendo.

Os jogadores do Chelsea comemoram a conquista da Liga dos Campeões em 2012.EFE.

Partidas confirmadas… e pendentes

O Chelsea colocou a placa ‘à venda’ em metade do plantel para cumprir os parâmetros do Fair Play Financeiro com a UEFA.

Nenhum dinheiro será pago pela Liga dos Campeões e esse é um buraco de pelo menos 60 milhões que as vendas devem cobrir.

Até agora já arrecadaram 156 milhões com as saídas de Havertz (Arsenal), Kovacic (Cidade), Koulibaly (Al Hilal), Mendy (Al-Ahli), Loftus-Cheek (Milão), Kante (Al-Ittihad) e Bakayoko (livre).

Já em janeiro, com Boehly abrindo espaço para novas contratações, Jorginho partiu para o Arsenal, e antes disso, no verão de 2022, Werner, Emerson Palmieri, Gilmour, Batshuayi, Rudiger e Marcos Alonso tinha deixado.

Além disso, a caminho estão as vendas de Mount (para o Manchester United por 70 milhões), Pulisic (será em torno de 25 milhões) ou Azpilicueta (que sairá de graça e está a caminho do Metropolitano).

Além disso, há a ‘questão Ziyech’, onde problemas no exame médico paralisaram sua ida para a Arábia Saudita.

Então, é claro, há o quebra-cabeça dos jogadores emprestados voltando para Londres, com Lucas como o caso mais falado.

O belga, que custou 114 milhões de euros, regressa do Milan… mas não quer ficar e a sua ideia é regressar ao Inter mas o Chelsea quer ‘monetizar’ a sua saída com pelo menos 35-40 milhões de euros.

Junto com ele, Malang Sarr, Ethan Ampadu ou Hudson-Odoi retornar a Stamford Bridge sem previsão de longa permanência, o que significa que mais partidas são inevitáveis.