Lisa Rinna celebra seu corpo incrível com foto nua aos 60 anos

Aatriz Adicionar Baúsurpreendeu seus milhões de seguidores no Instagram na segunda-feira, postando um foto nua de si mesma nela Histórias do Instagram.

A ex-estrela de Real Housewives of Beverly Hills não deixou nada para a imaginação em sua foto enquanto seguia as diretrizes da rede de mídia social ao cobrindo suas partes íntimas com três emojis de coração.

Lisa Rinna mostra tudo no Instagram StoriesLisa Rinna Instagram

A inspiração por trás do post viral

Rinna alegou ter postado a foto graças ao inspiração ela tirou do popular Schitt’s Creek personagem Moira Rosa.

Em sua postagem, Rinna incluiu a mensagem: “Moira Rose diz que você deve tirar o máximo de fotos nuas enquanto puder e comemorar isso”.

Ela concluiu seu post com “Ok Moreira.”

Moira Rosa é interpretada no premiado show de comédia de Catherine O’Hara.

Rinna olha além da RHOBH

Rinnaque tem uma carreira de mais de 35 anos em hollywoode cujos créditos incluem ícones programas de televisão como Dias de nossas vidas e Melrose Placeanunciou este ano que ela e sua família não voltariam ao popular reality show Donas de casa reais de Beverly Hills depois 8 temporadas.

O autor do livro e empreendedor (ela possui Rinna beleza, vinho Rinnae a Coleção Lisa Rinna marca de roupas) explicou que sua decisão foi difícil de tomar, mas no final das contas era hora de assumir projetos novos e mais saudáveis.

Conversando com Revista Pessoas sobre sua decisão, Cidade disse: “Acho que o próprio mundo ficou tão volátil que a resposta não corresponde ao que estamos fazendo. Eu não queria viver assim. Não acho isso saudável.”

lisa é casada com o ator Harry Hamlin e tem duas filhas: Dalila Bela (25) e amelia grey (22).