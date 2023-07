Lista com 10 contas digitais com maior rendimento em 2023

Você sabia que existem contas digitais que podem fazer o seu dinheiro render mais do que a poupança em 2023? Com a taxa Selic em alta, muitas pessoas estão buscando alternativas para investir o seu dinheiro de forma segura e rentável.

A seguir, confira 10 contas digitais que oferecem rendimentos a partir de 100% do CDI, o que significa que elas superam a rentabilidade da caderneta de poupança.

10 contas digitais com maior rendimento em 2023

Milhares de brasileiros passaram a aderir às contas digitais nos últimos anos. Isso porque ela são gratuitas, práticas e seguras.

Além disso, a maioria delas conta com a proteção do Fundo Garantidor de Crédito (FGC), que protege o seu dinheiro investido.

Ficou curioso? Então continue lendo e descubra quais são as 10 contas digitais com os melhores rendimentos em 2023.

1 – PicPay

O PicPay é uma das contas digitais que mais rendem no Brasil. Atualmente, o dinheiro que permanecer depositado na conta irá render automaticamente 102% do CDI. Isso significa que não é necessário fazer nenhuma aplicação, pois apenas o depósito já garante o rendimento de juros.

É importante lembrar que esse percentual vale para depósitos de até R$ 100 mil. Para valores maiores, o rendimento passa a ser de 100% do CDI.

2 – 99Pay



O 99Pay surpreende a todos os seus usuários ao garantir o rendimento de 220% do CDI. Mas isso é apenas para depósitos de até R$ 500. O que passar desse valor terá um rendimento de 100% do CDI.

No entanto, é importante ficar atento com essa conta digital, pois ela não conta com a proteção do FGC.

3 – Neon

Para aqueles que buscam vantagem a longo prazo, o banco Neon pode ser uma boa alternativa. Isso porque ele garante rendimento de 100% do CDI, mas o valor aumenta 1% a cada 6 meses, até chegar ao limite de 104% do CDI.

4 – Digio

O Digio é um banco digital que aplica os investimentos dos seus clientes em títulos públicos e renda fixa. Assim, também oferece um rendimento de 100% do CDI de forma automática.

5 – Bitz

Para quem ainda não conhece, o Bitz é uma carteira digital que pertence ao banco Bradesco. Através dele, o cliente consegue um lucro de 100% do CDI para depósitos acima de R$ 10.

O Bitz não cobra taxa de manutenção e conta com liquidez diária, ou seja, o rendimento cai na conta todos os dias. O valor também fica disponível para resgate de forma imediata.

6 – Mercado Pago

O Mercado Pago é a carteira digital ligada ao Mercado Livre e remunera os clientes com um rendimento de 100% do CDI com liquidez diária diretamente na conta.

7 – Conta Iti

O Iti pertence ao banco Itaú. Os clientes dessa carteira digital também conseguem rendimento de 100% do CDI com liquidez diária. A diferença do Iti é que ele também oferece cartão de crédito e até mesmo maquininha de cartão para o negócio de seus clientes.

8 – Conta Nubank

O Nubank é uma das contas digitais mais famosas do Brasil e conta com milhares de adeptos pelo país. No entanto, quando falamos sobre rendimento, ela não é a mais atrativa.

Isso porque ela também oferece rendimento com 100% do CDI. Mas, após mudanças nas suas diretrizes, os depósitos só começam a render após 30 dias.

9 – Banco Original

O Banco Original é uma conta digital que possui proteção do FGC. No entanto, nos 30 primeiros dias do dinheiro na conta ele rende apenas 10% do CDI. A partir do 31º dia, o rendimento passa a ser de 100% do CDI.

10 – PagBank

Por fim, o PagBank é mais uma opção de conta digital que oferece rendimento de 100% do CDI. Mas a liquidez é mensal, ou seja, para que o lucro caia na conta é necessário aguardar 30 dias.

Por outro lado, o banco conta com outras opções de CDB com rendimentos de até 120% do CDI.

O que é CDI e como ele afeta o rendimento da conta digital?

De modo geral, os bancos precisam manter um saldo mínimo de caixa todos os dias, por uma questão de segurança e regulação.

Então, se um banco tem dinheiro sobrando, ele empresta para outro banco que está precisando, e cobra uma taxa de juros por isso. Essa taxa de juros é chamada de taxa DI ou taxa do CDI (Certificado de Depósito Interbancário).

Dessa forma, o seu valor afeta diretamente as contas digitais que usam o CDI como base para calcular a sua rentabilidade.

Por exemplo: se você investe em uma conta digital que paga 110% do CDI, isso significa que ela vai render 10% a mais do que a taxa CDI no período do investimento. Ou seja, se a taxa DI for de 5% ao ano, o seu CDB vai render 5,5% ao ano.